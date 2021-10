Porta Ticinese: "Sniffano cocaina vicino al palazzo abbandonato"

Via dei Fabbri, 18 · Porta Ticinese

Scrive un lettore: "Oramai la situazione in cui versa la zona di Porta Ticinese e via dei Fabbri ha superato ogni immaginazione. Ogni fine settimana si consumano i peggiori illeciti: gente che sniffa cocaina sui marciapiedi di via dei Fabbri utilizzando la protezione del palazzo abbandonato accanto al concessionario Bmw. Droga nascosta e prelevata nelle crepe dei muri, escrementi e pipì lasciate davanti ai portoni".

"Sporcizia e degrado per le quali è difficile trovare un paragone, se non le discariche a cielo aperto. Abbiamo inoltrato più volte segnalazioni alla polizia che può solo intervenire in maniera isolata ma senza autorizzazioni e istruzioni da parte del Comune può poco. È un fatto che questa amministrazione abbia deciso di tollerale la criminalità e l’illecito".