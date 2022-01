Via G. Pasta la strada delle buche

Buongiorno, volevo segnalare via G. Pasta, il tratto che va dal Cimitero di Bruzzano a Cormano, è stata chiusa 2 volte in 2 anni per lavori e ogni volta per alcuni mesi, costringendo noi automobilisti a fare giri enormi. Una volta terminati i lavori la via è completamente piena di buche, anche molto grandi, pericolese per gli automobilisti, i motociclisti e soprattutto per i ciclisti costretti a camminare a zig zag per evitarle. Quando piove dobbiamo sperare di uscire senza aver fatto danni. Abbiamo chiesto alle autorità competenti ma non si è mai ricevuto risposta, cosa dobbiamo aspettare che qualcuno si faccia male o accada una tragedia?