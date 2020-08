Viabilità via Bovisasca/via Chiasserini

"Altro capolavoro del mitico assessore Granelli: per fare un marciapiede (sacrosanto) è riuscito a complicare maledettamente la viabilità della zona, ora si creano pericolose file che arrivano fino all'altezza di via Gabbro sin dal mattino, e nel senso opposto fino al ponte di via Chiasserini...i questi giorni sta anche modificando altre vie dentro Affori stringendo le strade anziché allargarle, ignaro del fatto che siamo in una metropoli e non in un paesino della Bassa...ovviamente in tutto con la benedizione del suo sindaco Sala!!! Spero che i milanesi si ricordino degli sfaceli di questa simpatica coppia e nel 2021 li mandino a fargli fare attività meno dannose in giro, e ovviamente che chi arriva al loro posto rimetta le cose a posto….chi ha da intendere intenda!".