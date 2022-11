"Mi unisco a chi ha già segnalato la stranezza bella indisponibilità dei biglietti per la visita alla torre PWC e opera di Botticelli per il 7 e 8 dicembre. Anche a me è successa la stessa cosa, ovvero 11 55 "a breve in vendita", appena dopo le 12 "non disponibile". Che lo dicano che i biglietti sono già in mano a dipendenti e parenti/amici degli stessi, non c'è nulla di male ma che dicano che sono visite riservate. Diversamente è impossibile...".