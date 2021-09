VOLT EUROPA INCONTRA MILANO la Lista Volt-Sala Sindaco si presenta alla città sabato 4 settembre 2021, dalle ore 12.00 Combo, Ripa di Porta Ticinese 83, Milano Volt, partito paneuropeo in corsa alle prossime elezioni comunali nella coalizione per Sala Sindaco, inizia ufficialmente la propria campagna elettorale con un evento aperto che si protrarrà per tutta la giornata di sabato 4 settembre in diversi luoghi della città. Alla conferenza stampa di presentazione della lista Volt-Sala Sindaco interviene Beppe Sala. Programma della giornata Combo, Ripa di Porta Ticinese, 83 o 12:00 Conferenza stampa di presentazione della lista Volt-Sala Sindaco (partecipa Beppe Sala) o 13:15 Light lunch o 14:00 “Parla con Volt”, dialogo su progetti e idee per Milano aperto a cittadini e media "L’Onda Viola”, marcia con Volt per le vie di Milano o 16:30 Partenza dal Combo o 17:30 Arrivo a Piazza Castello.