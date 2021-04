Mia zia 95enne non è ancora stata vaccinata

In data 6 aprile ho contattato il numero 800 894545 per segnalare che mia zia (95enne - anno di nascita 1926), residente nel comune di Milano, con problemi di deambulazione e di incontinenza, per la quale avevo chiesto la vaccinazione a domicilio, ancora non era stata vaccinata. L'articolo segnala che gli operatori "prenderanno in carico la segnalazione" (VERO, E' STATO FATTO) e prenoteranno l'appuntamento per la vaccinazione a domicilio (QUESTO NON E' ACCADUTO: L'OPERATRICE MI HA SEGNALATO CHE POTEVA SOLO INOLTRARE UNA SEGNALAZIONE, STOP) Alla data di oggi ancora nessuno mi ha contattata. Premetto che l'adesione per vaccinare mia zia con la specifica "a domicilio" (tramite canale farmacia) era stata fatta in data 9 marzo 2021 e che, in data 29 marzo, sono stata contattata dal Comune di Milano che mi ha chiesto se fosse stato possibile "rinunciare" alla vaccinazione a domicilio e portare la ultra 80enne in un centro vaccinale. A fronte di una mia conferma riguardo all'oggettiva difficoltà del trasporto di mia zia e della conferma della necessità della vaccinazione a domicilio mi è stato detto "allora deve aspettare". Sto ancora aspettando.