Il sepolcreto di Milano dove giacciono i resti di 150mila anime

Sotto la chiesa della Beata Vergine Annunciata a Milano, si estende una vasta cripta affrescata dal pittore Volpino nel 1637, delle cui decorazioni purtroppo si conserva solo qualche traccia. A un piano ancora inferiore rispetto alla cripta si trova il sepolcreto, utilizzato per tumulare i resti dei degenti deceduti nell’Ospedale fino alla fine del Seicento (si stima che custodisca i resti di circa 150mila individui). Le camere sepolcrali furono poi ripristinate durante le Cinque Giornate di Milano per seppellire i morti in battaglia, poiché, a causa dello stato d’assedio, non era possibile raggiungere i cimiteri suburbani. Divenne così un luogo di celebrazione dei patrioti milanesi e nel 1860 fu in gran parte riadattato e trasformato in mausoleo cittadino (sulle pareti sono ancora visibili i nomi dei morti e le iscrizioni commemorative). Nel 1895 i resti dei caduti furono trasferiti nel nuovo Monumento alle Cinque Giornate progettato da Giuseppe Grandi.

A guidare il visitatore, una serie di pannelli che spiegano la storia e le analisi che hanno riguardato la Cripta, un supporto multimediale che proietta una serie di contenuti registrati durante lo studio, creando una sorta di "making of" del progetto, un’area di attenzione sulla "Danse macabre" del Volpino, il pittore autore degli affreschi della Cripta risalenti al 1637, il laboratorio antropologico visitabile, il cantiere. Infine, è stato ricavato uno spazio per allestire un piccolo diorama, composto da resti ossei veri, che mostra allo spettatore l’aspetto delle camere ipogee, prima dell’avvio dello scavo archeologico.

Il Sepolcreto è visitabile con ingresso dai Tesori della Ca’ Granda, via Sforza 28. I Tesori della Ca’ Granda” è uno spazio museale in cui sono esposti i più grandi capolavori pittorici provenienti dalla Quadreria dei Benefattori. Artisti quali Segantini, Hayez, Carrà, Sironi ritraggono uomini e donne che grazie alla loro generosità fecero grande il nostro ospedale. Il percorso museale è corredato da una sezione medica in cui sono esposte alcune collezioni di strumenti chirurgici che hanno fatto la storia della medicina.



Orari

Da lunedì a sabato dalle 10:00 alle 18:00; chiuso domenica.

Il percorso museale include la visita alla cripta da lunedì a giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Il Museo resterà chiuso dal 17 luglio al 10 settembre 2023.

L'ingresso è gratuito.