A Milano arriva la settimana dedicata allo zafferano

Dal 30 ottobre a Milano arriva la Zafferano Week, una settimana dedicata alla spezia più amata dafgli italiani.

L'iniziativa

Per l'occasione, Zafferano Leprotto e Cosaporto.it lanceranno per due settimane dei veri e propri piatti “in giallo” realizzati in esclusiva dai partner d’eccellenza del Quality Delivery Cosaporto con Zafferano Leprotto.

Gli artigiani coinvolti

Gli artigiani coinvolti raccontano come la polvere rossa dal sapore deciso di Zafferano Leprotto sappia donare gusto, profumo, colore e allegria a tutti i piatti, con una versatilità in grado di abbinarsi dall’antipasto al dolce anche con ingredienti inaspettati.

I piatti

Un turbinio di colore e sapore che entrerà nelle case dei milanesi con la Zafferano Week 2022 che propone il Maritozzo con Polpo, salsa olandese allo Zafferano e guanciale croccante di Matì, Gamberoni in pasta kataifi allo Zafferano con purè in giallo e Yellow Chicken Pad Thai Rice di Nhero, il Dopocena allo Zafferano Fondente di Gelateria Marghera, il Riso alla milanese al salto con grana padano e Riso giallo da passeggio di Sadler, Macaron dolci e salati allo Zafferano di Enrico Rizzi e Cacciotta in Giallo di Formagiatt.

L’ordine, con consegna a casa in 1 ora, si potrà effettuare su www.cosaporto.it dal 30 ottobre al 13 novembre, in edizione limitata a Milano.