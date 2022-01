Al via la Siemens Accademia Digitale, rivolta a 30 giovani talenti laureati in Ingegneria

Siemens Accademia Digitale è un’iniziativa organizzata da Siemens in collaborazione con il Politecnico di Milano e alcune tra le maggiori università italiane, rivolta a 30 giovani talenti laureandi e neolaureati in ingegneria.

Un percorso immersivo

Giunta alla quinta edizione, l’Accademia Digitale è un percorso immersivo che per tre mesi (marzo, aprile e maggio 2022) coinvolgerà attivamente i partecipanti in sessioni esclusive intorno ai temi della trasformazione digitale nelle aree delle Digital Industries, Smart Infrastructure e Mobility. Un’opportunità unica per entrare in contatto con la realtà di Siemens e per collaborare con i manager dell’azienda, i quali vestiranno i panni di tutor nei Project Work di Business.



A seguito dell’evento di lancio, che si terrà online il 27 gennaio 2022, i partecipanti potranno prendere parte ad un test “game-based” che consentirà loro di ottenere un report personale dettagliato delle proprie competenze digitali.



Nel mese di marzo si entrerà nel vivo dell’Accademia Digitale con un programma ricco di momenti di formazione, sperimentazione e condivisione. Il percorso sarà strutturato in otto moduli, ciascuno dei quali sarà presentato, insieme al rispettivo caso di business, da professionisti Siemens esperti dell’ambito.



Al termine dell’Accademia, i partecipanti avranno l’occasione di entrare a far parte del mondo Siemens attraverso progetti di tesi ed esperienze di stage e/o apprendistato.

Come candidarsi

Inclusione e valorizzazione delle differenze all’interno dell’organizzazione rappresentano per Siemens valori culturali fondanti alla base dei percorsi personali di crescita e di sviluppo, a partire dalla valorizzazione dei talenti femminili. Il 50% dei posti disponibili sono riservati alle ragazze che hanno scelto di avviare un percorso professionale nelle aree STEAM. Le candidature online chiuderanno il 26 gennaio.



È possibile candidarsi in pochi e semplici passaggi sul sito dedicato.