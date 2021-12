Spiderman a Milano tra i pazienti del Niguarda

In occasione della proiezione gratuita del film Spider-Man No Way Home presso la Sala di MediCinema del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (Blocco Nord piano -1), giovedì 30 dicembre 2021 i corridoi dell’ospedale saranno invasi dai cosplayers del ragno più amato del mondo! Saranno infatti i cosplayers di Spider-Man a darsi appuntamento presso la Sala di MediCinema per portare un po’ di colore allegria nei reparti di pediatria dell’ospedale e negli spazi dedicati alla cineterapia.

A fare gli onori di casa sarà lo Spider-Man più celebre del momento: Mattia Villardita, il ragazzo di Savona che con la sua instancabile presenza negli ospedali italiani si è guadagnato un importante riconoscimento consegnato dal presidente Mattarella e anche un’udienza in costume da papa Francesco che lo ha abbracciato. Tutti i bambini che verranno alla proiezione riceveranno in regalo un costume da Spider-Man messo a disposizione da Rubie’s.

Prima della proiezione del film Mattia Villardita, scortato da alcuni colleghi ragni, porterà regali ai bambini ricoverati in pediatria: ognuno di loro riceverà un costume da Spider-Man donato da Rubie’s, leader mondiale di costumi e accessori per tutte le feste, e un dono speciale messo a disposizione da BrianzaLUG, comunità indipendente di amici e appassionati LEGO che distribuisce ai piccoli eroi ricoverati bellissimi set LEGO con l'obiettivo di donare un sorriso a tutti bambini. In Sala MediCinema intanto sarà possibile scattarsi foto ricordo davvero uniche col proprio Spidey preferito.

Ingresso libero fino a esaurimento posti, prenotazioni a info@medicinema-italia.org.

Medicinema, il cinema come cura

MediCinema il progetto che porta il grande cinema negli ospedali allestendo veri spazi cinema all’interno delle strutture ospedaliere e case di cura italiane, da adibire alla terapia di sollievo per pazienti degenti e familiari.

Questi spazi riproducono la struttura di una sala cinema, ma dotandola di soluzioni particolari, come la totale accessibilità anche per pazienti a letto o in carrozzina, perché stare insieme nella malattia aiuta a stare meglio. L’utilizzo del cinema come elemento evasivo e di distrazione diventa una “cura” per alleviare la sofferenza fisica e mentale. L’applicazione di questo metodo e il suo costante monitoraggio negli ambiti pediatrici, psichiatrici, geriatrici, pre e post-chirurgici, nelle terapie riabilitative, intensive e nelle lunghe degenze, è un intervento che genera un beneficio e un’innovazione nel trattamento clinico, affiancando la tradizionale terapia medica.

MediCinema Italia Onlus è un’associazione no-profit fondata nel 2013 su modello di MediCinema UK, charity attiva dal 1996 per “relief therapy” in reparti pediatrici oncologici. Dal 2014, con il patrocinio del Ministero della Salute, MediCinema Italia propone l’utilizzo del cinema a scopo curativo e riabilitativo all’interno di strutture ospedaliere e case di cura (Centro Clinico Nemo Milano e Roma; Spazio Vita-AUS Niguarda Milano; Policlinico A. Gemelli Roma; Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano; Casa Ronald-Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald di Brescia) con monitoraggio medico scientifico a supporto degli interventi offerti. L’attività dell’Associazione si distingue per la peculiarità di esercitare un “modello di intervento socio-sanitario innovativo ” attraverso l’uso di cinema e cultura in vere e proprie sale cinematografiche senza barriere realizzate all’interno di complessi ospedalieri.

Ogni attività svolta viene monitorata clinicamente per mezzo di protocolli di ricerca mirati allo studio delle diverse patologie, al fine di misurare gli effetti che il cinema e la cultura producono in ambito riabilitativo su pazienti adulti e minori, come sui caregivers ed i familiari dei pazienti.

Dal 2014 MediCinema Italia Onlus monitora la condizione nel paziente operando test clinici su indicatori di miglioramento psico-fisico con riduzione di ansia e stress e riduzione della percezione del dolore (studio osservazionale 2017 Policlinico A. Gemelli – neuropsichiatria infantile e Ospedale Niguarda, adulti affetti da disabilità motoria e malattia neurodegenerativa; studio 2018/19 Ospedale Niguarda Neuropsicologia cognitiva/Pazienti Alzheimer)) con obiettivo la creazione di un modello di intervento riabilitativo in Ospedale e per l’apertura di servizi di cura al territorio. Offrire cineterapia quale prevenzione e cura in ospedale, case di cura, centri post degenza, per famiglie e cittadini, con intercettazione e prevenzione del bisogno, innova il servizio alla persona con l’obiettivo del mantenimento della salute o un potenziale di salute nelle persone trattate, restituendo un grado di autonomia migliore del proprio stato o nel reinserimento nella vita sociale. Medicinema diventa un riferimento attivo per il welfare di persona e un supporto innovativo per la medicina.