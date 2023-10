San Siro, la storia e i ricordi dello stadio che nessuno vuole più

L'Inter vuole costruire il suo nuovo stadio a San Donato; il Milan in quel di Rozzano. Nonostante il disperato tentativo del sindaco Sala, sembra davvero che il vecchio San Siro, dopo il vincolo imposto dalla Sovrintendenza, sia destinato all'oblio. Il tempio del calcio milanese, e dei grandi concerti, per i quali per anni si è speso Claudio Trotta, Ambrogino d'oro nel 2020, è avvolto dalla nebbia di un futuro tanto ingombrante quanto incerto. Eppure il vecchio Meazza, così profondamente radicato nella storia di Milano, continua ad accompagnare i ricordi di noi tutti. Sicuramente i miei, avendo abitato per anni vicino a San Siro.

Allora, erano gli anni Settanta, se giocava in casa l’Inter, sulle rotaie di via Albertinelli, che correvano dritte verso San Siro, sfilava un corteo di tram nerazzurri; se toccava al Milan era un tripudio di striscioni rossoneri. Tranne la domenica del derby: all'andata i colori delle bandiere si mischiavano in cielo, al ritorno sventolano solo quelle di chi aveva vinto. I miei nonni paterni erano interisti, i miei nonni materni erano invece milanisti. San Siro era lì a due passi, ci andavo a piedi con mia nonna che davanti a quel gigante di cemento si emoziona sempre: Io lo capivo perché ogni volta mi stringeva la mano un po’ più forte. Per anni provò a portarmi dalla parte di Rivera, tuttavia non riuscii mai a tradire Mazzola e il babbo. Poi una domenica di maggio, forse temendo il tradimento, mio padre decise di portarmi allo stadio a vedere l’Inter che giocava in casa contro il Foggia: Corso lancia Facchetti che crossa in area, rovesciata del Bonimba, gol! Finì 5 a 0. Tornai a casa dei miei nonni con lo scudetto in tasca, con il cuore che faticava a stare nel petto, con la maglia numero 9 tatuata sulla pelle di un biscione che dormiva ancora nel letto del diavolo. Con il boato di San Siro ad agitare un'altra notte a Milano.

La storia di San Siro

1925

Nel 1925 il Presidente del Milan, Piero Pirelli, sollecita la costruzione di uno stadio calcistico nelle vicinanze dell’Ippodromo per il Trotto.

1926

Ispirata agli stadi inglesi, la struttura fu completata in 13 mesi con un costo di 5 milioni di lire. È composta da quattro tribune rettilinee e può contenere fino a 35.000 spettatori. Il 19 Settembre 1926 fu inaugurato con il derby Milan-Inter.

1935

Il Comune di Milano, dopo aver acquistato lo stadio, avvia nel 1935 una prima operazione di ampliamento che dà luogo alla costruzione di quattro curve di raccordo tra le tribune e incrementando la capienza fino a 55.000 posti.

1947

Nato per ospitare le partite casalinghe del Milan, lo stadio diviene “terreno amico” anche per l’Inter, a partire dalla stagione 1947-1948.

1955

Viene realizzata una struttura portante per un secondo anello di tribune che sovrastano, e in parte coprono, le vecchie tribune. La capienza totale sale così a 85.000, di cui circa 60.000 a sedere. L’immagine architettonica dello stadio viene ammodernata dalle rampe elicoidali che permettono l’accesso al secondo anello.

1957

Vengono ultimati i lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione notturna. Dieci anni più tardi viene installato il tabellone luminoso elettronico.

1980

Questo tempio del calcio viene intitolato alla memoria dell’indimenticato Giuseppe Meazza, giocatore milanese dell’Inter e del Milan e due volte Campione del Mondo con la Nazionale.

1990

In occasione della Coppa del Mondo di calcio del 1990, il Comune di Milano decide di dare inizio a un profondo rinnovamento dello stadio. Si opta per la progettazione di una soluzione architettonicamente sorprendente, attraverso la costruzione di un terzo anello e la copertura di tutti gli 85.700 i posti a sedere. Lo stadio così ampliato fu ufficialmente inaugurato il 25 Aprile 1990, poche settimane prima di ospitare la partita di apertura del campionato del mondo.

2021

Il Comune approva il progetto per il nuovo San Siro, ma la suggestione dura solo qualche mese.

2023

Il 27 luglio la Sovrintendenza ha espresso all'unanimità un parere positivo "di sussistenza dell'interesse culturale per il secondo anello dello stadio di San Siro, in vista di futura verifica" quando, nel 2025, i 70 anni dalla costruzione saranno effettivamente compiuti.

Milano mia portami via

Fa tanto freddo e schifo e non ne posso più

Facciamo un cambio prenditi pure quel po' di soldi

Quel po' di celebrità

Ma dammi indietro la mia seicento

I miei vent'anni ed una ragazza che tu sai

Milano scusa stavo scherzando

Luci a San Siro non ne accenderanno più