La storia del Campari, quella rossa passione per l'aperitivo nata a Milano

La Milano da bere non è solo una leggenda metropolitana figlia degli anni '80. Le sue radici sono certamente ben più profonde e devono molto a Gaspari Campari, un gran signore venuto dalla provincia di Pavia e al quel di deve l'intuito per quella che è poi diventato un vero e proprio simbolo dell'ora dell'aperitivo, prima a Milano e poi in tutto il mondo. Una "Red Passion" lunga oltre 150 anni e in continua espansione.

Gaspare Campari nasce nel 1828 a Cassolnovo, all’epoca nel Regno di Sardegna, provincia di Lomellina con capoluogo Mortara (oggi provincia di Pavia), da una famiglia di agricoltori. Nel 1842 si trasferisce a Torino per studiare i liquori e approfondire la conoscenza sui distillati: qui conobbe fortunosamente Teofilo Barla, maestro pasticcere di Casa Savoia che lo raccomanda a Giacomo Bass quale apprendista nella famosa liquoreria e confetteria di piazza Castello. Nel 1850 ritorna a Novara dove affitta il Caffè dell’Amicizia, fra corso Cavour e corso Italia, all’epoca chiamato Angolo delle Ore. Grazie a vari studi ed esperimenti, approderà alla scoperta di alcuni liquori dal gusto innovativo e dal nome stravagante: Elisir di lunga vita, Olio di rhum, Liquore rosa. Tra i liquori di maggior successo ci fu il “Bitter all’uso d’Hollanda”, che diventerà così popolare da meritarsi il soprannome “Bitter del Signor Campari”. Da lì al nome definitivo, Bitter Campari, il passo fu breve.

La società viene fondata dallo stesso Gaspare Campari che, nel 1860, avviò a Milano una distilleria e un bar situato sotto il Coperto dei Figini in piazza del Duomo a Milano, a cui seguirà poi l'apertura del Caffè Camparino, nella Galleria Vittorio Emanuele II. Alla morte del fondatore, la gestione dell'azienda, già allora nota per il suo Bitter, passa a uno dei suoi cinque figli, Davide Campari, che nel 1896 cambia la denominazione in Gaspare Campari - Fratelli Campari Successori.

Sarà proprio Davide a dare un decisivo impulso alla società, sia sul piano dello sviluppo industriale, con l'apertura nel 1904 degli stabilimenti di Sesto San Giovanni, sia concentrando la produzione su due prodotti, il Bitter e il Cordial. Nel 1910 viene trasformata in Davide Campari & C. Nel 1932 inizia la produzione del Campari Soda e fu decisa una efficace campagna pubblicitaria affidata ai manifesti di Fortunato Depero e di altri artisti dell'epoca. L'artista futurista si era anche occupato della creazione dell'originale bottiglietta del Campari Soda, dalla forma conica a "calice rovesciato".

Le tappe

1860

Il liquorista Gaspare Campari inventa l’omonimo aperitivo dall’inconfondibile colore rosso.

1904

Il primo stabilimento Campari apre a Sesto S. Giovanni

1915

Pilastro dell’Aperitivo italiano, “Camparino” apre le porte in Galleria Vittorio Emanuele II, nel centro di Milano

1910-30

I primi manifesti descrivono l’anima di Campari, come “Lo Spiritello” di Leonetto Cappiello

1940/60

Il forte legame con l’arte culmina nel 1964 con la creazione di Bruno Munari dell’opera “Declinazione grafica del nome Campari”

1984

Il grande regista italiano Federico Fellini firma per Campari il suo primo spot televisivo

1987

Kelly Le Brock, la fantastica "Donna in rosso" diventa la nuova testimonial del brand

1990

Campari lancia la nuova campagna pubblicitaria Red Pasison

2001

Nasce il Calendario Campari

2007

Spot mondiale con Salma Hayeck ambientato nell'immagionario Hotel Campari

2010

Campari Milano, Red Passion con Olga Kurylengo

150 anni di Camparino

Campari Art Label, 3 etichette celebrative

Galleria Campari, per celebrare il legame con l'arte e Milano

2017

La campagna pubblicitaria diretta da premio Oscar Sorrentino nel segno della passione.

2019

100 anni di Negroni

2020

Campari lancia Fellini Forward, un progetto pionieristico dedicato all'arte visionario del grande cineasta.