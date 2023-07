La Collina del Milanese: il ritorno al passato attraverso le vigne della città metropolitana

Quando ho sentito parlare della Collina del Milanese, a San Colombano al Lambro, una terra storicamente vitata ma che fa parte della città metropolitana di Milano, non ho resistito alla tentazione di riscoprire la storia di quella terra. Sentivo forte il contrasto tra la mia città e l’idea che tra le sue lunghe braccia potesse ancora conservasse un’anima contadina.

Ed è proprio per il forte legame che sentono con Milano, che Mirco Pauletti e Daniela Marchini hanno deciso di coltivare la vite proprio sulla sua storica collina di appartenenza: la Collina del Milanese L’intento è quello di produrre un vino di qualità artigianale che preservi la biodiversità dell’ecosistema vigneto (qui siamo in un’oasi protetta) con pratiche sostenibili e meno invasive possibili, rispettando la salute di chi vorrà berlo. Recuperano piccoli appezzamenti che, essendo venute a mancare le persone che se ne occupavano, sarebbero stati destinati all’espianto. Contribuiscono così al mantenimento di quanto hanno ricevuto in custodia da chi li ha preceduti.

Già appassionati di viticoltura, per averla respirata e vissuta nei rispettivi nuclei d’origine, dopo una stagione di esperienza sul campo da Luca Francesconi (Josef), nel 2018 nasce Gemma, il loro primo omonimo vino rosso con uve Syrah e Cabernet. Un progetto famigliare di viticoltura naturale che l’anno successivo porta alla produzione del Malìa, un Syrah in purezza. Il vigneto principale è composto da viti di 15 anni coltivate a Guyot (50% Syrah e 50% Cabernet Sauvignon); successivamente Mirco e Daniela hanno preso in gestione un piccolo vigneto di Merlot accatastato nel 1978. A oggi in cerca di autoctoni a bacca rossa e bianca, curano e studiano personalmente i tagli per i loro vini.

Cenni storici e geografici sul territorio

Il vigneto, come detto, è situato nell’ Oasi protetta di San Colombano al Lambro, all’interno del parco collinare dello stesso comune. Il territorio del parco si trova a 40 km a sud da Milano e si eleva rispetto alla quota media della Pianura Padana di circa 80 metri, fino a raggiungere un’altimetria massima di 147 metri sul livello del mare. Per questa peculiarità rappresenta l’esempio più tipico di altura isolata nella Pianura Padana e riveste un notevole interesse geologico, ambientale e paesaggistico. Il sottosuolo è ricco di minerali quali carbonato di calcio, cloruro di sodio, iodio, ossido di ferro, anidride solforosa e carbonica, come testimoniano le acque sorgive di numerose fonti sparse ai piedi della collina. Il valore terapeutico delle stesse è stato di grande interesse scientifico, a tal punto che all’inizio del 1900 furono realizzati due centri termali: le terme di Miradolo e le Fonti Minerali Gerette di San Colombano. Pur sorgendo in luoghi che distano dal mare centinaia di chilometri, queste acque hanno caratteristiche marine e fanno parte di una grande falda acquifera salmastra dell’Italia Settentrionale. Il terreno della collina, che alterna zone sabbiose a zone calcaree molto permeabili e la costante esposizione al sole, rende questo luogo un ambiente ideale e vocato per la coltivazione della vite.

La diffusione della viticoltura nella zona della Collina del Milanese risale all’epoca dell’Impero Romano. Alcune ricerche evidenziano che i tanti insediamenti erano agevolati dalla comunicazione diretta e abbastanza rapida con Milano: oltre all’ autostrada fluviale rappresentata dal Lambro, vi era una via terrestre denominata il sentiero per Milano collegata alla importante Ticinum -Placentia. In epoche successive tale vocazione venne poi potenziata, perfezionata ed arricchita a partire dal Medioevo da San Colombano, un monaco irlandese che qui giunse per cristianizzare i suoi abitanti e che recupererò la zona in decadenza in seguito del progressivo crollo dell’impero romano. Nel 1992 quando fu istituita la provincia di Lodi, venne indetto un referendum in cui gli abitanti di San Colombano al Lambro espressero la volontà di restare legati, anche se geograficamente distaccati, alla provincia di Milano.

San Colombano è dunque un’exclave meneghina immersa tra le province di Lodi e Pavia.

Condizioni ambientali del posto e dell’area di produzione

L’Oasi protetta del Parco della collina di San Colombano è stata costituita negli anni 50 per tutelarne e preservarne la biodiversità. Il territorio, di circa 250 ettari che si snodano nella parte più a est della collina di San Colombano, è da più di 60 anni, chiuso a qualsiasi tipo di attività venatoria, fungendo da rifugio, luogo di riproduzione e diffusione spaziale di specie animali e vegetali, nonché corridoio ecologico di migrazione per numerosi uccelli per la presenza di correnti ascensionali di aria calda che salgono dal suolo. Non è raro incontrare nel vigneto lepri, fagiani, rapaci di varie specie, gufi, picchi verdi; più sporadicamente percorrendo l’Oasi, cinghiali e caprioli. Negli ultimi due anni abbiamo riscontrato tangibili segni del cambiamento climatico: anomala siccità che ha compromesso circa un terzo del raccolto sul Cabernet, come pure scottature solari su fogliame e grappoli e assenza della microfauna e rischio sempre maggiore di eventi metereologici straordinari per la loro forza distruttiva.