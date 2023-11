Quando Milano aveva il suo grande Colosseo romano

Oltre 1500 anni fa, anche Milano aveva i suoi gladiatori romani che lottavano fino all'ultimo sangue in un Colosseo grande quasi quanto quello di Roma. Per scovarne i resti sono serviti diversi decenni di indagini archeologiche per determinare l'esatta localizzazione dell'edificio e le sue dimensioni. I reperti esigui della struttura permettono però di determinare con relativa precisione solo la lunghezza, 155 metri, e la larghezza, 125, che lo rendevano il terzo anfiteatro romano per dimensioni dell'Italia romana dopo il Colosseo e l'anfiteatro di Capua, essendo poco più grande dell'arena di Verona.

Oggi l'area dell'anfiteatro, situata tra le moderne vie De Amicis, Conca del Naviglio e Arena (quest'ultimo toponimo ne ricorda l'antica presenza), si presenta come una zona pianeggiante. Per i resti dell'anfiteatro romano di Milano sono stati istituiti un parco archeologico e un museo, chiamato Antiquarium di Milano che conservano, rispettivamente, i resti dell'anfiteatro e i reperti delle campagne di scavo effettuate fra gli anni cinquanta e sessanta del Novecento.

I resti sono costituiti da una parte visibile e visitabile che si trova all'interno del citato parco archeologico e che corrisponde a una opus caementicium del muro radiale e di quello ellittico interno, un tempo sostenenti le gradinate del pubblico, e da una parte sotto il manto stradale moderno, in corrispondenza delle fondamenta degli odierni palazzi circostanti, corrispondente alle sezioni occidentale e orientale dell'anfiteatro, che invece non è visitabile. Nell'area verde è presente una linea che demarca il perimetro dell'area dove combattevano i gladiatori. L'area archeologica visitabile dell'anfiteatro romano di Milano ha una superficie di circa 150 metri quadrati.

Da tempo è in corso di realizzazione il progetto “PAN - Parco Amphiteatrum Naturae” con il quale l’area archeologica verrà estesa da nuovi scavi e valorizzata attraverso la piantumazione di alberi e siepi che riprenderanno le linee originarie delle fondazioni dell’arena. Tuttavia i lavori sembrano andare per le lunghe e la situazione, almeno al settembre del 2023, sembra decisamente in stallo.

La storia del Colosseo di Milano

In questo edificio tipicamente romano, con arena centrale ellittica circondata da gradinate per gli spettatori, si svolgevano duelli tra gladiatori, lotte tra uomini e animali feroci, pubbliche esecuzioni di condannati ad bestias, cioè a essere sbranati dalle fiere, e addirittura battaglie navali. L’imponente edificio, che poteva ospitare 20mila spettatori, nel corso del V secolo d.C. venne spogliato dei materiali edilizi dell’anello esterno, reimpiegati per nuove costruzioni, come la vicina basilica di San Lorenzo, o per rinforzare alcuni tratti della cinta muraria urbana. In seguito a recenti indagini archeologiche, alcuni studiosi ipotizzano l’utilizzo dell’anfiteatro ancora in epoca longobarda (VI-VII secolo), forse come sede della guarnigione militare per le sue caratteristiche di luogo protetto e fortificato. Il parco, intitolato all'archeologa milanese Alda Levi che condusse i primi scavi nel 1936, ospita tratti dei muri radiali dell'Arena e un Antiquarium, con una sezione dedicata ai combattimenti fra gladiatori e una relativa alla topografia romana del quartiere.

Gladiatori e non solo

Tra gli spettacoli pubblici più apprezzati nel mondo romano, fin dall’epoca repubblicana, erano i combattimenti gladiatori, duelli quasi sempre all’ultimo sangue tra schiavi o prigionieri di guerra addestrati e “specializzati” in determinati tipi di combattimento, ciascuno con un proprio equipaggiamento: il reziario con rete e tridente, il secutor con elmo a calotta, il mirmillone con corta spada e scudo rettangolare, mentre il trace combatteva con spada ricurva, piccolo scudo ed elmo crestato contro l’oplomaco, munito di spada, grande scudo ed elmo piumato; altri lottavano a cavallo o su carri. I gladiatori vivevano in scuole-caserme gestite da un impresario-allenatore (lanista) e, in caso di successo, conquistavano enorme prestigio e cospicui guadagni, divenendo idoli del pubblico. Gli spettatori, che partecipavano attivamente agli spettacoli spesso determinando la sorte dello sconfitto, ucciso o graziato, raggiungevano, nel tifo per i loro beniamini, forme di fanatismo che portarono spesso a gravi disordini; proprio per motivi di ordine pubblico gli anfiteatri sorgevano quasi sempre all’esterno delle città.

Assai cruente erano anche le lotte tra animali e le simulazioni di battute di caccia (venationes), tanto più apprezzate quanto più numerosi erano gli animali esotici, dai leoni alle tigri, dagli elefanti agli ippopotami, dai coccodrilli agli orsi, trasportati dalle più remote province dell’impero e offerti con grande spesa dalle autorità pubbliche o da munifici privati al divertimento del popolo.

Più rare perché costosissime, ma spettacolari e amate dal pubblico, erano le naumachie, battaglie navali che si svolgevano nell’arena allagata, talvolta a ricordo di combattimenti reali.

Il gladiatore Urbicus

Fiorentino, ma morto a Milano, Urbicus era un secutor, cioè un gladiatore specializzato nella lotta contro i retiarii, armati di una rete con cui immobilizzavano l'avversario per poi colpirlo con il tridente. Dopo dodici combattimenti vittoriosi, che certo gli avevano guadagnato il favore del pubblico milanese, gli fu fatale il tredicesimo scontro: Urbicus cadde nell’arena a soli ventidue anni, come apprendiamo dall’iscrizione dedicatagli dalla moglie Lauricia con le figlie Olimpia e Fortunense sulla sua stele funeraria, un monumento in marmo di un certo pregio con la raffigurazione a rilievo del defunto, armato di corta spada, scudo e parastinchi, e accompagnato dal fedele cagnolino.

Approfondimenti qui