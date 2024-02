La storia della funicolare milanese sul lago di Como

Dal 2005 ATM (Azienda Trasporti Milanese) gestisce la funicolare Como-Brunate, il mezzo più veloce, solo 7 minuti, per godere di una vista incredibile sul lago di Como ma anche per raggiungere un punto di partenza di numerose escursione verso le baite. A Como la stazione si trova in piazza Alcide De Gasperi, di fronte alla passeggiata a lago di viale Geno, e a pochi metri dalla stazione di Trenord. Con un solo biglietto è possibile raggiungere Como da Milano in treno e poi Brunate in funicolare.

La storia

Nella prima metà del '800 inizia il servizio sul lago con una flotta di piroscafi a motore; nella seconda metà dello stesso secolo viene aperta la galleria ferroviaria del S. Gottardo e Como è così collegata da un lato con Milano e dall'altro con Lucerna. Nel 1894 si inaugura la Funicolare Como-Brunate, simbolo dello sviluppo dei trasporti pubblici di quel periodo, quando ogni centro della provincia era collegato con il comune capoluogo da una serie di linee di pubblico trasporto. Era il periodo dello sviluppo industriale e dell'inizio di quello che sarebbe diventato il "Turismo di massa". Nel 1911 viene cambiata la trazione che da vapore diventa elettrica. Nel 1912 si installa il "cannone" che sparava a salve ogni mezzogiorno. Negli anni 1934/35 l'impianto è completamente rinnovato, compreso il rifacimento ex novo della stazione di Brunate. Nel 1951 si procede ad un ulteriore cambio delle vetture.

Alla fine degli anni '60, il trasporto individuale, tramite l'automobile, mette in crisi il trasporto pubblico, così come si era andato configurando nella seconda metà del XX secolo. Negli anni '70 a Como, come in altre realtà del Paese, le aziende di trasporto pubblico private, non riescono più a contenere i disavanzi e, una dopo l'altra, entrano in crisi. Gli enti locali comaschi (Comuni e Provincia) decidono di dare una risposta a tale situazione costituendo un Consorzio che gestisca le linee extraurbane della provincia di Como già in concessione alle aziende STECAV, SALVI, BARADELLO. GRATTONI e DELL'OCA.