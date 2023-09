La storia di Giuseppina De Ponti, la prima donna patentata di Milano

Storie di donne, storie di grandi donne. Dopo quella di Cristina Trivulzio di Belgiojoso, ecco quella di Giuseppina De Ponti, la prima donna patentata a Milano. Siamo ancora a fine '800. Nata infatti il 19 marzo del 1881 a Crescenzago, nella villa paterna lungo la Martesana in via San Mamete 42. Figlia di Annetta Brambilla e Domenico De Ponti, industriale tessile e proprietario della filanda sulla Martesana a fianco della villa. Giuseppina dimostrò sin dalla giovane età un temperamento forte e risoluto. Agli inizi del '900, l'emancipazione femminile era ancora un sogno e la carriera scolastica per una ragazza era spesso limitata. Tuttavia, con grande spirito di indipendenza, a soli 19 anni. Giuseppina De Ponti andò in Inghilterra e vi rimase per 4 anni insegnando Italiano al Crescent College di York. La stessa determinazione che le permise di ottenere, come detto, il conseguimento della patente in una Milano che iniziava a lottare con il traffico.

Grazie alle conoscenze coltivate durante la sua permanenza in Inghilterra, come ricostruisce il sito Cascina Gobba, la De Ponti iniziò a importare in Italia tessuti pregiati inglesi e con questi a produrre capi di abbigliamento femminile. Duro lavoro e iniziativa la portarono in breve a creare una “sartoria di lusso” e ad aprire prestigiosi negozi a Roma, Milano e nelle zone d’Italia più esclusive come Cernobbio sul lago di Como e Alassio in LIguria. Si recava sovente a Parigi, allora indiscusso centro della moda mondiale per assistere alle sfilate. Tornata a casa con spirito di osservazione, memoria visiva e una indubbia vena creativa era in grado di disegnare per la sua sartoria dei modelli che sapevano ben interpretare le tendenze delle mode del momento che aveva visto sfilare in passerella.

Patentata nel 1909

Gli impegni di lavoro non la distolsero però dagli impegni sociali, proseguendo nella tradizione famigliare fu tra i benefattori dell’asilo di Crescenzago che ospitava tra gli altri molti figli delle lavoratrici della filanda paterna. Suonava con disinvoltura il pianoforte e poteva colloquiare con padronanza in Inglese, Francese, Tedesco. Queste molteplici incombenze non le impedirono di conseguire nel 1909, a 27 anni, prima donna a Milano, il brevetto di guida per autoveicoli.

A partire dagli anni trenta, con i “piroscafi” dell’epoca fece viaggi in giro per il mondo visitando luoghi lontani. Ancora oggi i nipoti guardano con nostalgia le foto che documentano quei viaggi avventurosi e ricordano i racconti della zia: la visita delle piramidi sul dorso dei cammelli, la presenza alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1932, l’incontro con gli indigeni nelle foreste tropicali di Sumatra, la caccia alle tigri sugli elefanti in India, la visita all’Empire State Building a New York appena completato, la visione dell’aurora boreale dal ponte del piroscafo, i festeggiamenti a bordo dei transatlantici tutte le volte che si superava l’equatore. Di tutti questi viaggi ha scritto alcuni resoconti di viaggio che in seguito sono stati pubblicati dalle compagnie di navigazione.

Dopo la guerra

Durante la guerra il palazzo di via Manzoni 41, sede della ditta andò distrutto dai bombardamenti e nel primo dopoguerra la signorina De Ponti, ormai ultrasessantenne, non essendoci nessuno in grado di affiancarla, smise di lavorare attivamente, ridusse i viaggi e si dedicò alla cura della casa di famiglia di Crescenzago ed ai nipoti. Acquistò una casa nel centro di Santa Margherita Ligure che all’epoca era una meta turistica dell’alta società mondiale.

Pina De Ponti in breve trasformò il suo salotto della Riviera di Levante in un ritrovo del jet set internazionale. Solo molti anni dopo il nipote Angelo seppe dai genitori che quando era molto piccolo era stato al “centro” delle conversazioni della zia con personaggi quali Re Faruk d’Egitto e le star di Hollywood Humphrey Bogart e la moglie Lauren Bacall, i quali avevano conosciuto la Riviera Ligure nel 1954 durante le riprese del film “La contessa Scalza”.

Giuseppina De Ponti, al compimento del centesimo anno di età venne insignita dell’Ambrogino d’Oro dal Comune di Milano, un riconoscimento giunto al termine di una vita straordinariamente vissuta. Morì nella villa paterna lungo la Martesana in via San Mamete 42 il 13 marzo 1982, qualche giorno prima di compiere 101 anni.