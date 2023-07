La storia dell'Idroscalo, il mare di Milano

Uno dei luoghi più amati di Milano. Con alle spalle una storia ormai vicina a compiere un secolo di vita nel segno dei trasporti, dello sport, del cinema. della musica e dei molti eventi che hanno visto protagonista la trasformazione dell'Idroscalo.

L’Idroscalo viene inaugurato il 28 ottobre 1930, tre anni dopo il primo annuncio del progetto da parte del Commissario Straordinario della Deputazione Provinciale. Nella seconda metà degli anni’20, grazie alla posizione geografica e alla sua conformazione, molti ritenevano che l’aviazione commerciale italiana avrebbe avuto sviluppo prevalentemente sopra il mare, considerando prioritario il problema degli idroscali rispetto a quello degli aeroporti terrestri.

Così nel 1926, nell’ambito di un progetto elaborato per il miglioramento dell’aerodromo di Taliedo, primo aeroporto di Milano, si era pensato di unificare in una sola struttura l’operatività degli idrovolanti e degli aeroplani, senza peraltro escludere un ulteriore adeguamento delle strutture di Taliedo. Nel 1927 il podestà di Milano, De Capitani D’Arzago, riprese e sostenne questa idea. La collocazione del bacino, denominato Idroscalo di Milano, fu però spostata più ad est, a otto chilometri da Piazza del Duomo, in località Tregarezzo di Segrate dove già esistevano ampie cave di inerti aperte qualche anno prima per la costruzione del grande scalo di smistamento di Linate. Per la sua elaborazione fu incaricato il geometra Gino Utili. Al suo progetto furono apportate alcune migliorie, quali l’allargamento del bacino. Fin da questa fase venne rimarcato il fatto che l’ampio bacino avrebbe dovuto servire da polo per le attività sportive, quali nuoto e canottaggio.

Lo scalo era in ogni caso principalmente concepito come una moderna “stazione idroaviatoria” agevolmente collegata alla città e all’aeroporto di Taliedo tramite il prolungamento di Corso XXII Marzo, aprendo una nuova carreggiata larga una trentina di metri. In prossimità dell’invaso era anche previsto un ampio anello stradale di ventiquattro metri di larghezza. La zona era, inoltre, facilmente raccordabile con la stazione di smistamento dei treni di Lambrate.

I lavori furono iniziati nel 1928, seguiti da vicino dai tecnici della Provincia. Le dimensioni del bacino, che richiesero la movimentazione di milioni di metri cubi di terreno con mezzi tecnici ancora piuttosto modesti, sono notevoli: 2.500 metri di lunghezza, 300 metri di larghezza all’estremità nord, e 450 metri all’estremità sud, con una profondità media di una decina di metri. La prima parte dello scafo del bacino fu conclusa in circa due anni, ed il primo idrovolante potè ammarare all’Idroscalo già nel maggio del 1930, anche se l’inaugurazione ufficiale dell’opera, battezzata col nome di “Idroscalo Provincia di Milano”, avvenne solo il 28 ottobre dello stesso anno.

Anche se vennero installati gli impianti necessari alle manovre notturne assicurando l’illuminazione della zona, l’aeroscalo rimase privo di gran parte delle infrastrutture di supporto previste, in quanto il rapido sviluppo assunto dall’aviazione terrestre determinò, entro la fine degli anni trenta, l’abbandono degli idrovolanti, risultati soggetti a notevole limitazione di impiego. Nel giro di pochi anni divennero dunque più rilevanti le esigenze legate all’utilizzo sportivo del bacino, tanto che un impulso fondamentale alla conclusione dei lavori di scavo (che avevano molto rallentato il loro ritmo) venne dalla volontà di ospitare i “Littoriali del Remo”, nell’aprile del 1934. Anche lo stimolo a concludere i lavori di sistemazione definitiva di tutta l’area, compresa la realizzazione della grande tribuna per il pubblico, sulla sponda nord-ovest, venne dall’esigenza di ospitare delle importanti gare internazionali, i campionati europei di canottaggio e di motonautica del 1938.

Al 1938 risalgono i primi interventi sul verde attorno al bacino, successivamente ampliati con il grande rimboschimento effettuato negli anni 1957 e 1958. Nasce il parco Idroscalo. Nel 1960 l’Idroscalo entra nell’immaginario collettivo e nella storia del cinema: lungo le sue rive, infatti, viene ambientata la sequenza più celebre del film “Rocco e i suoi fratelli”, il capolavoro del celebre regista Luchino Visconti. I apertura l'iconica foto del 1960 di Mario Cattaneo, di cui potete leggere sotto la biografia.

Dagli anni Novanta, il parco è il consolidato luogo di ritrovo estivo a Milano e dintorni. Nel 2008 ricorre il suo 70° anniversario e si conferma parco per lo sport, l’arte, l’intrattenimento. 2010 la nuova sfida: l’Idroscalo è riconosciuto dalle Istituzioni secondo sito dell’EXPO 2015 – dopo Rho Fiera – e si intraprende un percorso che si regge su principi di sostenibilità, qualità, sicurezza, benessere. Una nuova sfida, una nuova governance: nasce l’Istituzione Idroscalo di Milano per guidare lo sviluppo e la valorizzazione del parco. È il 2019.

L'idroscalo oggi

L’Idroscalo, per le sue caratteristiche naturali e per la sua vocazione sociale, rappresenta un’eccellenza all’interno del territorio metropolitano: un’oasi di benessere di 1,6 milioni di metri quadri. A solo 8 km dal Duomo di Milano, adiacente all’aeroporto di Linate, è aperto 364 giorni l’anno. Qui, ancora e soprattutto oggi, amatori e professionisti praticano oltre 20 sport: corsa, rugby, vela, canoa, equitazione, sci nautico, surf, arrampicata, yoga, skate, etc. Quasi ogni anno il bacino è sede di Campionati nazionali ed internazionali di sport acquatici. La prima Wave pool d’Italia si trova all'Idroscalo di Milano: una piscina con un’onda artificiale sulla quale surfare L'Idroscalo possiede un percorso dedicato ai runners di oltre 6 km con segnaletica a terra. Lo skate park dell’Idroscalo offre una pista per il freestyle con rails, rampe ed ostacoli. Le famiglie trovano aree giochi per i più piccoli – dal Villaggio del Bambino ad Aulì Ulè – spiagge estive, giardini dedicati ai cani o semplicemente aree verdi dove passeggiare.

Grazie alla rinnovata intesa con Accademia di Belle Arti di Brera, Associazione Amici dell’Accademia di Brera e Fondazione Cariplo – che ha fortemente creduto nel progetto – è stato possibile realizzare anche il Museo dei Giovani Artisti con opere di scultura ambientale contemporanea. Un laboratorio permenente dove i giovani studenti dell’Accademia possono lavorare ed esporre. Una location unica nel suo genere dal punto di vista ambientale: un lago di 800 mila metri quadri alimentato da acque sorgive, oltre 5000 piante, un’isola con 15 diverse tipologie di rose. Posizionato nel Parco Agricolo Sud Milano, Idroscalo è nel quadrante est della Città, una realtà che evolve, cresce: il Grande Forlanini, i collegamenti ciclabili, la metropolitana, il centro commerciale Westfield, IBM, DHL, Mondadori, 3M, l’aeroporto di Linate, etc.

Mario Cattaneo, testimone di un'epoca

Mario Cattaneo (Milano 1916 – India 2004) appartiene a quella generazione di fotografi italiani che nella seconda metà del Novecento trova nei circoli fotoamatoriali un luogo di espressione e di dibattito sulla fotografia. Lo sguardo attento e la ricchezza dei riferimenti culturali e visivi fanno di Mario Cattaneo una figura significativa, anche se poco nota nel panorama della fotografia italiana. Nelle sue immagini si ritrovano accenti presenti nella fotografia di Henri Cartier Bresson e Robert Doisneau e il racconto della scena sociale assume spesso le tonalità che caratterizzano autori come Gianni Berengo Gardin, Mario De Biasi e Pietro Donzelli. La fotografia di Mario Cattaneo è delicata, semplice e sensibile; i soggetti – le scene di vita in città, i luoghi di aggregazione sociale, i giovani, il volto umano, l’identità – ci parlano di un uomo impegnato in una riflessione sull’esistenza. Nella lente della sua macchina fotografica si specchia la società del tempo, il modo comune di essere, di svagarsi, di aderire alle ideologie e alle filosofie ma soprattutto, di essere attori nel presente.

Il Fondo Mario Cattaneo comprende circa 200 mila immagini, tra negativi, diapositive, stampe e provini, datate dal 1950 al 2004. Dal 2006 è di proprietà del Museo di Fotografia Contemporanea. Le riproduzioni in mostra appartengono alle serie Luna Park, Una domenica all’Idroscalo, Balera e Juke-box, realizzate tra la fine degli anni Cinquanta e Sessanta.