Alla scoperta di Palazzo Turati

E' uno dei luoghi simbolo di Milano, situato nel cuore della città. E' Palazzo Turati, un vero e proprio gioiello architettonico.

La storia

Palazzo Turati fu costruito nel 1880 dagli ingegneri Ponti e Bordoli su commissione dei conti Turati che già nel 1876 avevano fatto costruire il palazzo adiacente.

Dopo diversi interventi, nel 1950, è stato ricostruito, lasciando però inalterata la facciata esterna di importanza storica.

Attualmente il palazzo è sede centrale della Camera di Commercio di Milano e ospita diverse sale congressuali in grado di accogliere fino a 300 persone. Palazzo Turati si trovia a poca distanza dal Duomo, in via Meravigli, ed è il luogo ideale per le aziende italiane e straniere che desiderino riunirsi all'interno di una cornice istituzionale.

Non solo business

Grazie alle sue numerose stanze e alla tecnologia d'avanguardia, Palazzo Turati ospita ogni anno oltre mille eventi tra convention, seminari, conferenze, workshop e cene di gala, fino a incontri di rappresentanza e corsi di formazione.