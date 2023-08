Torre Branca, un'opera d'arte per la Milano verticale

Negli anni ‘30 la città che sale costruisce il suo totem nella radura del Parco Sempione. Disegnata da Gio Ponti, la torre è considerata una vera opera d’arte in cui l’architettura moderna e la tecnica nuova trovano un punto di contatto. Esile e trasparente, vera “sfida” architettonica, viene eretta a tempo di record, in soli due mesi e mezzo nel 1933, in occasione della V mostra Triennale, insieme a sei grandi “archi isolati”, temporanei, progettati da Sironi. Milano acquista così l’esclusiva europea di una esposizione internazionale triennale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna.

La struttura

Totalmente in tubi Dalmine, di acciaio speciale, flangiati e imbullonati, è alta 108,60 metri. La struttura principale della Torre ha forma tronco-piramidale a sezione esagonale, dal lato di sei metri alla base. A quota 100 metri il lato dell’esagono è ancora di 4,45. La rastremazione assai leggera le conferisce un aspetto quasi prismatico. Oggi un modernissimo impianto ascensore, consente la salita al locale belvedere coperto, a cinque persone per volta, in poco meno di 1 minuto. Il mercoledì la risalita è gratuita a scolaresche e pensionati.

L’intervento della Branca

Divenuta inagibile, la Torre andò “fuori servizio” nel 1972. È stata interamente restaurata e resa nuovamente accessibile, dalla Fratelli Branca, di cui ora porta il nome in omaggio alla sua città. È infatti in quegli stessi anni ’30 che anche la Branca guarda al futuro, sceglie la lungimirante via dell’internazionalizzazione, costruisce fabbriche in Europa, nelle Americhe del nord e del sud, e getta le basi del suo sviluppo, promuovendo l’immagine dei prodotti in ogni angolo del mondo.

Dove si trova

Si trova all'interno del Parco Sempione. Metro più, meno meno, è alta all'incirca come il Duomo: 108 metri e 60 centimetri. Era la Madonnina, infatti, il limite d'altitudine invalicabile per Milano. Non è la costruzione cittadina più alta, e, probabilmente, uscirà anche dalla top ten, con i grattacieli che sempre più spesso solleticheranno il cielo meneghino.

Come salire

Ingresso 6 euro

Biglietteria 02 3314120 – 335-6847122

E-mail: torre@branca.it

Tutte le visite alla Torre Branca durano circa 7 minuti

Maggiori informazioni sul sito della Torre Branca