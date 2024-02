Sulle tracce di Leonardo, il magico percorso della ciclabile sull'Adda

Cinquanta chilometri di ciclabile sull'Adda da Cassano a Lecco lungo i luoghi che ispirarono Leonardo da Vinci per i suoi quadri e i progetti idraulici. Una lunga pista ciclabile molto variegata per gli ambienti e le curiosità del tracciato dove nella parte iniziale percorre l'ecomuseo Adda di Leonardo (di cui a breve parleremo in un altro articolo, sotto una breve anticipazione), i luoghi dove Leonardo da Vinci progettò e realizzò diversi esperimenti idraulici con il fiume.

La pista ciclopedonale si snoda a fianco del fiume Adda tra Cassano d’Adda e Lecco principalmente su ampie strade bianche. Durante il percorso si possono incontrare opere monumentali e prodigi dell’umanità come le dighe idroelettriche Edison ed Enel, Crespi d’Adda, le chiuse progettate da Leonardo e il suo traghetto, opera idromeccanica rivoluzionaria per l’epoca. Nel finale si affiancano i laghi di Olginate e Garlate, oltre alle aree naturalistiche importanti.

Il percorso può essere anche esteso in 3 tappe, dal Lario alla foce, dove l’Adda confluisce nel Po, a Castelnuovo Bocca d’Adda e arrivare addirittura a percorrere sino a 135 chilometri che alternano paesaggi molto diversi, dal profilo frastagliato delle montagne prealpine, alla pianura irrigua, monotona solo a chi la percorre in auto, ma che svela i suoi segreti solo a chi pedala lungo gli argini del fiume e dei suoi canali. Dalla fine del Trecento alla fine del Settecento l’Adda fu il confine naturale tra il Ducato di Milano dalla Repubblica di Venezia, ed è terra di confine ancora oggi, ben difeso dall’antropizzazione grazie alla costituzione dei due Parchi Regionali che ne tutelano il patrimonio naturale. Anche i ciclisti sono ben difesi dal traffico, il percorso infatti è interamente protetto a eccezione di alcuni attraversamenti cittadini e di un breve tratto di provinciale dopo Cassano d’Adda.

Ecomuseo Adda di Leonardo

L'Ecomuseo "Adda di Leonardo" segue il corso del fiume Adda, dai comuni di Imbersago a nord, fino al comune di Cassano d'Adda a sud, lungo un percorso interamente ciclo-pedonale di 21 km. all'interno del Parco Adda nord, tra le province di Lecco, Bergamo, Monza e della Brianza e Milano. Lo scopo dell'ecomuseo è la valorizzazione del locale patrimonio naturalistico, ingegneristico, architettonico e storico, con particolare attenzione alle testimonianze del passaggio di Leonardo da Vinci, che in queste zone compì diversi studi in campo idraulico, durante il suo periodo milanese al servizio di Ludovico il Moro.

Il museo può vantare la vicina presenza di un sito inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità, nonché di diversi capolavori di archeologia industriale italiana tuttora funzionanti e di alcune fortificazioni militari che testimoniano l'importanza strategica rivestita dall'Adda, nell'area nord storico confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia.