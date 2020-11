The Fork, per asporto e delivery si chiamano direttamente i ristoranti dal sito o dall'app

In un momento storico estremamente delicato, in cui l'Italia è divisa in zone gialle, arancioni e rosse a seconda della diffusione del coronavirus, TheFork risponde prontamente alla chiusura comunicando ai clienti la possibilità di chiamare direttamente i loro ristoranti preferiti che effettuano delivery e take away. La prenotazione può avvenire sia dall'app che dal sito.

