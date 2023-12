Tradizioni di Capodanno, tutti i frutti che portano fortuna

Tra storia e scaramanzia, le tipiche tradizioni di Capodanno si tramandano di generazione in generazione. Da sempre tutti desiderano che l’anno nuovo sia più felice e prospero di quello appena trascorso. Siamo un popolo con una lunga storia di superstizioni e rituali scaramantici legati al cibo e alla tavola, nel bene e nel male. Scopriamo quindi alcune tradizioni di Capodanno che non dovete proprio dimenticare se volete un 2024 all’insegna di fortuna e benessere.

Datteri

La parola “dattero” proviene dal greco “daktilos” (dito), nome che gli fu attribuito proprio per la forma simile a quella di una falange. Pare che l'imperatore Augusto amasse molto questi frutti e che la prima palma cresciuta a Roma sia nata proprio da un seme gettato dalla mensa del sovrano. A Capodanno, in alcune regioni d'Italia, è tradizione mangiarli a mezzanotte e conservare i noccioli come portafortuna, anche economico. Inoltre non possono mancare a tavola anche i fichi secchi.

La frutta secca

Un grande classico sulla tavola delle feste e soprattutto per il cenone di Capodanno è la frutta secca. Non deve mancare un cesto abbondante misto, nello specifico le tipologie devono essere sette, oltre a datteri e fichi, devono esserci nocciole, arachidi, mandorle, uvetta e noci. Per i Romani la frutta secca era un simbolo ben augurante, soprattutto durante i matrimoni (le famose nozze coi fichi secchi...). Frutta secca dal guscio duro e dall'interno morbido come mandorle, noci e nocciole divennero in seguito simboli cristiani di interiorità e di misticismo, l'opposto del maiale.

Le lenticchie

Da Nord a Sud, le lenticchie accompagnate dallo zampone o dal cotechino, non possono mancare sulla tavola del cenone dell’ultimo giorno dell’anno. Non importa se la sostanziosa pietanza arriva dopo numerose altre portate: se si vuole un anno pieno di ricchezza e abbondanza, le lenticchie non si rifiutano mai. Simboleggiano i soldi e bisogna necessariamente mangiarle allo scoccare della mezzanotte per sperare di ottenere agio e prosperità.

L’uva

Un altro alimento portatore di fortuna nel nuovo anno è l’uva. Seguendo gli strascichi delle usanze spagnole, che hanno lasciato il segno in tutto il sud Italia e soprattutto a Napoli, si devono mangiare dodici chicchi d'uva, uno per ogni rintocco della mezzanotte o anche uno per ogni mese dell’anno. Se qualche acino non sarà troppo buono e dolce, il mese corrispondente potrebbe dare qualche preoccupazione.

Altre scaramanzie...

Il dito nello spumante

Intingere un dito nel bicchiere di spumante e passarlo dietro l’orecchio è un altro tipico gesto di buon auspicio. Questa è un’usanza tutta partenopea e, agli occhi di chi non è abituato, potrebbe risultare un gesto alquanto bizzarro.

Il rosso

Parlando sempre di cibo, i chicchi rossi della melagrana simboleggiano anch’essi fecondità e abbondanza. Si può notare la presenza di questi frutti in molte opere d’arte antiche, nelle tombe degli Etruschi e negli ornamenti dei parametri sacri. Oltre ad avere un significato di buon augurio, sono anche una bella decorazione per la tavola della vigilia di Capodanno.