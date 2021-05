Trapizzino apre in Porta Romana

Trapizzino prende il posto dell’insegna storica di Mariposa ed è finalmente pronto ad accogliervi con un ampio bancone e nuove sorprese tra ricette, supplì e dolci. In un palazzo ad angolo, che richiama la forma inconfondibile di Trapizzino, sei vetrine luminose si affacciano sull’antica Porta Romana, una location prestigiosa che si propone come un nuovo punto di ritrovo in città.

L’ampio dehors, che si sviluppa tra corso Lodi e piazza delle Medaglie d’Oro, è il luogo dove si potrà trovare un’accurata selezione di vini al calice e in bottiglia, con particolare risalto alla sezione dedicata alle bollicine. Non mancherà una proposta di Cocktail fatta di grandi classici: miscelati, non shakerati, realizzati utilizzando il Vermouth del Professore riserva speciale Trapizzino. Trapizzino La Vineria sarà aperto tutti i giorni, dalle ore 9 del mattino fino a dopo cena, un locale polivalente adatto a tutte le ore della giornata.

Trapizzino è lo street food nato nel 2008 a Roma dall’idea del Mastro Pizzaiolo Stefano Callegari, e che oggi ha al suo attivo 15 punti vendita tra Roma, Torino, Milano, Firenze, Trieste e New York. Un angolo di pizza, preparato con lievito madre e a lunga lievitazione che viene servito caldo, croccante fuori e morbido dentro, ripieno delle ricette tradizionali della cucina romanesca e italiana.

Le proposte gastronomiche

Trapizzino si presenta a Porta Romana con le sue classiche ricette. Ogni giorno, si potrà scegliere tra i 5 gusti classici: Pollo alla Cacciatora, Polpetta al Sugo, Parmigiana di Melanzane, Lingua in Salsa Verde e Doppia Panna (stracciatella di burrata con alici), e 3 gusti speciali del giorno, che variano a rotazione alternando tra oltre 30 ricette della tradizione romana e italiana, dalla Coda alla Vaccinara al Polpo al Sugo. Non mancherà - anche nella terza sede milanese - il Supplì, lo sfizio romano della cucina di strada del passato. A rotazione, dal classico supplì al telefono al famoso supplì al tortellino, e poi supplì all’amatriciana, supplì porri e taleggio, supplì cacio e pepe, supplì al sugo di melanzane e altre proposte ancora.

Per concludere, il Dolce Trapizzino Triplo Cioccolato: come una sacher con il ripieno del cuneese, pan di spagna al cioccolato, ganache al rhum, ricoperta di cioccolato fondente croccante; servito anche al piatto con gelato.

La Vineria

Accanto al Trapizzino: La Vineria. La Vineria è lo spazio in cui trovano una sintesi convivialità e cura dei dettagli, un luogo in cui gli appassionati del buon vino potranno divertirsi a scoprire una Carta dei Vini selezionata con cura e con un’attenzione particolare per le bollicine.Si accompagna una proposta di Cocktail fatta di grandi classici: miscelati, non shakerati. Gin tonic, Martini e, naturalmente, un omaggio alla grande tradizione meneghina del Campari: Negroni, Americano e Milano-Torino.