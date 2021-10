Turismo, i 10 trend tecnologici del settore alberghiero

Qual è lo stato attuale della tecnologia alberghiera italiana? Ce lo racconta il nuovo sondaggio condotto da Shiji Group, azienda leader nella creazione di soluzioni tecnologiche per gli hotel.

Lo studio

In particolare, lo studio contiene 26 domande suddivise in quattro sezioni ed è stato condotto dal 25 gennaio al 19 febbraio 2021.

La ricerca è frutto di interviste a proprietà indipendenti (51%), seguite da hotel di brand (24%) e società di gestione alberghiera (12%). I ruoli degli intervistati variano dal management (30%) ai revenue manager (17%), fino agli operativi e ai proprietari (9% ciascuno). Degli intervistati, il 48% ha sede in Europa, il 20% in Nord America e il 14% in Asia.

Le domande riguardano argomenti che vanno dalla location attuale della tecnologia (cloud o installata), integrazioni, obiettivi tecnologici, criteri di valutazione, ruolo delle persone e priorità per l'anno a venire. Il sondaggio è stato condotto in forma anonima su un ampio database.

10 Takeway principali

Ecco alcuni dati importanti che riassumono quanto emerge dall'indagine:

- Il 44% degli albergatori intervistati utilizza attualmente una combinazione di soluzioni cloud e installate;

- La tecnologia touchless è un trend inarrestabile, con oltre il cinquanta percento degli intervistati che cerca di digitalizzare i propri processi di check-in e check-out;

- Gli albergatori si aspettano che la migrazione al cloud continui e si sentono meglio supportati dai fornitori di servizi in cloud;

- La tecnologia è principalmente percepita come un mezzo per migliorare la guest experience;

- Sostituire gli oggetti comunemente toccati dagli ospiti è una priorità;

- Redditività, facilità d'uso, integrazioni e supporto guidano le decisioni nell'adozione della tecnologia;

- La tecnologia può aiutare le persone a fare ciò che sanno fare meglio, invece di sostituirle;

- I PMS sono ancora in cima alla catena alimentare tecnologica;

- I budget tecnologici sono stati tagliati dalla pandemia, ma c'è ancora una forte volontà di innovare;

- I sentimenti nei confronti delle app di messaggistica sono ancora contrastanti.



Secondo le risposte aperte e ricevute nel sondaggio, la maggior parte di queste tendenze probabilmente si rafforzerà nei prossimi 12-24 mesi, prova che la maggior parte delle proprietà sono desiderose e culturalmente/imprenditorialmente pronte ad abbracciare le nuove tecnologie nelle loro operazioni quotidiane in il futuro prossimo.