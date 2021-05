Treni storici alla scoperta dei borghi più belli della Lombardia

I passeggeri potranno godere degli splendidi scorci panoramici in piena sicurezza

A giugno ripartono i treni storici della Fondazione FS Italiane in Lombardia, un'occasione unica per scoprire i luoghi più belli della regione in modalità slow.

Il primo appuntamento

Il primo appuntamento, dopo quasi otto mesi di stop, è per mercoledì 2 giugno, festa della Repubblica, con il Sebino Express verso il Lago d’Iseo.

Anche quest’anno il convoglio, storico partirà dalla stazione di Milano Centrale per attraversare il territorio bergamasco all’interno del Parco Regionale del fiume Oglio, ai piedi della Valle Camonica, fino alle sponde del lago. Il treno sarà trainato da una locomotiva elettrica in livrea storica tra Milano e Bergamo e da locomotiva a vapore per il resto del tragitto.

Viaggio slow alla riscoperta della bella provincia italiana

Durante il viaggio in treno storico, i passeggeri potranno godere degli splendidi scorci panoramici in piena sicurezza, grazie al continuo ricambio d’aria garantito, all’interno delle antiche carrozze, dai tradizionali finestrini completamente apribili, per potersi affacciare e respirare l’atmosfera della provincia italiana, alla riscoperta dei borghi e delle aree interne del nostro Paese.

La partenza del convoglio storico, composto da vetture Centoporte degli anni ’30 e Corbellini degli anni ’50, è alle ore 07.50 dalla stazione di Milano Centrale. Previste fermate intermedie nelle stazioni di Milano Lambrate (08.01), Bergamo (09.15) e Palazzolo sull’Oglio (10.18) con arrivo a Paratico-Sarnico alle 10.50, dove i passeggeri potranno visitare i luoghi circostanti, dedicarsi al trekking o esplorare i magnifici borghi che si affacciano sul lago d’Iseo.

Appuntamento impedibile per gli appassionati di modellismo ferroviario

Un appuntamento irrinunciabile anche per tutti gli appassionati di modellismo ferroviario: mercoledì 2 giugno, alle ore 16, infatti, aprirà al pubblico il nuovo fabbricato, realizzato nella stazione di Paratico-Sarnico da RFI su input di Fondazione FS e del Comune di Paratico. Il fabbricato ospiterà un plastico in scala H0 che riproduce lo storico impianto ferroviario: un piccolo capolavoro di artigianato, che mostra l’esatta conformazione della stazione di Paratico-Sarnico dove un tempo si svolgeva, sull’imbarcadero ancora esistente, il trasbordo dei carri ferroviari sulle chiatte a motore che in due ore di navigazione raggiungevano gli stabilimenti siderurgici di Lovere.

Il treno di ritorno partirà dalla stazione di Paratico-Sarnico alle 17.10 con arrivo a Bergamo alle 19.09 e a Milano Centrale alle 20.35.

Info e biglietti

A bordo treno sarà garantita la distanza interpersonale per godere in piena sicurezza del viaggio e dei magnifici panorami. I biglietti possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietteria, app e sito ufficiale. Maggiori informazioni consultando il sito web fondazionefs.it o le fanpage ufficiali della Fondazione FS su Facebook e Instagram.