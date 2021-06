Triennale Milano e MAXXI annunciano i vincitori del Premio italiano di Architettura e del Premio T Young Claudio De Albertis

Nel corso della premiazione sono intervenuti: Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano; Giovanna Melandri, Presidente della Fondazione MAXXI; Lorenza Baroncelli, Direttore artistic o di Triennale Milano; Carla D e Albertis, Presidente del Com itato Premio Claudio De Albertis; Simone Gobbo, Vincitore del Premio T Young 2018; Bruno Dapei, Direttore del Comitato Premio Claudio De Albertis.

Il premio

Il Premio per il miglior edificio realizzato negli ultimi 3 anni è stato assegnato a Maria Giuseppina Grasso Cannizzo per il progetto LCM 2018 / CASA-ASILO (Mazzarone, Catania , 2018) che ha trasformato un asilo in una abitazione a Mazzarone. La giuria riconosce “un valore di esemplarità civica e professionale per la capacità di intuire le qualità di un edificio anonimo simile alle tante porzioni di edilizia diffusa nel territorio italiano, reinterpr etandole in una sapiente orche strazione di interventi, puntu ali, discreti, non appariscent i. Un progetto che restituisce alla vita della comunità un s enso del tempo e di pluralità. Un lavoro che invita a riflettere sulla responsabilità dell’atto del costruire nella realtà di ogni giorno”.

La menzione d’onore è stata conferita a Onsitestudio per il centro sportivo Mapei Football Center , (Sassuolo, Modena, 2019). La giuria ha evidenziato come “ il nuovo Mapei Football Center , edificio agrimensore, snello e preciso a bordo dei campi d a gioco, metta in luce il ruol o culturale dell’atto di insed iamento in un contesto antropi co, raccogliendo una tradizione di misura del territorio agricolo che reinterpreta alla luce di un decoro moderno cui attribui sce il bisogno di una comunità di festeggiare e rappresentar si”.

Simona Della Rocca (cofondatrice di BDR bureau con Alberto Bottero) è la vincitrice del Premio T Young Claudio De Albertis per il progetto della Scuola Enrico Fermi (Torino, 2019) e riceve il premio del Comitato di 12. 000 euro da utilizzare per pro getti/formazione. Il progetto è stato selezionato dalla giuria “per la capacità di integrare positivamente le nuove istanze didattiche a ll’interno della ricerca archi tettonica. Il progetto si conf ronta in modo incisivo con la struttura esistente, declinando elegantemente una gamma tonale materica mutevole. L’architettura, attraverso il suo esito compositivo, suggerisce l’importanza dello spazio scolastico nelle dinami che attuali, offre un’ interpretazione utile a costru ire nuovi riferimenti sullo sp azio di formazione”.

La menzione d'onore

La menzione d’onore è stata at tribuita a Margherita Manfra ( Orizzontale) per il progetto CIVICO CIVICO (Riesi, Caltanissetta, 2020), esempio di riqualificazione di un immobile confiscato a Cosa Nostra attraverso il workshop Laboratorio Umano di Rigenerazione Territoriale. Secondo la giuria il progetto si distingue “per il suo essere un esempio virtuoso di recupero, trasformazione e rigenerazione di un edificio preesistente e per il suo basarsi su un innovativo modello di autocostruzione in grado di coinvolgere progettisti, maest ranze locali, abitanti e giova ni architetti. Attraverso un s apiente lavoro sullo spazio, aperto e permeabile, la dimensione privata si fa pubblica, sono suggeriti nuovi usi dello spaz io stesso e innescate dinamich e relazionali fatte di scambio , incontro e interazione ludi ca”.

Il Premio alla carriera è stat o conferito a Paolo Portoghesi , approvato all'unanimità dall a giuria “per il suo ruolo centrale nella definizione e valorizzazione della cultura architettonica italiana attraverso la sua attività sia teorica sia progettuale. Portoghesi ha contribuito alla affermazi one in Italia del pensiero pos tmoderno applicato al progetto con grande acume critico, memorabile la sua curatela della Mostra Internazionale di Architettura del 1980 della Biennale di Venezia, per poi arrivare a concentrarsi in ann i più recenti sulla geoarchite ttura, un concetto di architet tura rispettoso dell'uomo, del la natura, della sostenibilità e in grado di confrontarsi con l a cultura, la storia e il terr itorio”.

La giuria