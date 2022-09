La Lombardia sempre più gettonata per il turismo all'aria aperta

Turismo outdoor, che passione! Sono in aumento i dati degli italiani che amano trascorrere le loro vacanze all'aria aperta, godendo di diverse esperienze che li mettono in contatto con la natura.

Sull’onda di un trend in costante aumento in Europa, il glamping viene percepito dagli utenti italiani come una soluzione sempre più alternativa ai soggiorni in hotel in virtù di molteplici fattori: l’opportunità di stare all’aria aperta, la superficie più estesa, a garanzia di un corretto distanziamento sociale, e la lontananza dalle aree residenziali più congestionate.

Anche la sostenibilità è diventata un fattore determinante nella scelta di una vacanza, e il glamping ha dimostrato di avere un impatto ambientale di gran lunga inferiore rispetto ad altre tipologie di strutture ricettive. L'impronta di carbonio delle vacanze glamping tende a essere molto più bassa rispetto ai soggiorni in hotel, non solo perché la maggior parte delle persone viaggia in auto anziché in aereo, ma anche grazie all'uso di energia rinnovabile, ai livelli di riciclo e a una mentalità "slow food", che promuove i prodotti locali e le attività “low-impact”come le camminate e le escursioni nelle vicinanze. I siti di glamping aiutano anche a sostenere la vitalità delle strutture locali a beneficio dell'intera comunità, soprattutto nelle aree prevalentemente rurali.

Una crescita anche in inverno

Gli effetti favorevoli del nuovo trend outdoor non risentono della stagionalità: sebbene la crescita sia stata forte su tutta la linea nell'ultimo anno, Pitchup.com continua a registrare tassi di crescita anche nelle stagioni più fresche. Le strutture attrezzate per il glamping hanno tratto vantaggio dalla tendenza, potendo fornire soluzioni più accoglienti e confortevoli non solo d’estate.

Tra le sistemazioni più “gettonate”, i pod rappresentano ancora circa la metà delle prenotazioni di glamping sulla piattaforma. Con un ampio appeal grazie al loro prezzo medio di mercato, i pod offrono l'opzione fuori stagione perfetta per i campeggiatori, oltre che un ottimo strumento per conquistare l’altra metà di scettici del campeggio. I pod, inoltre, sono più resistenti alle intemperie e richiedono assai meno manutenzione.

Le sistemazioni glamping di fascia alta sono diventate dei sostituti dei boutique hotel, poiché offrono lo stesso standard di lusso avvicinando le persone alla natura. Le elevate aspettative dei clienti continuano a guidare l'innovazione in questo campo, con molti siti che aggiungono vasche da bagno indipendenti, più tecnologia e strutture più originali (come case sugli alberi e cupole geodetiche).

Lombardia nella top 3 delle regioni italiane

Le regioni italiane più gettonate per il turismo outdoor sono, nell’ordine: la Toscana, che su Pitchup.com, ha avuto un incremento delle prenotazioni pari al 145% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; il Veneto ha registrato un aumento delle prenotazioni pari al 125%; la Lombardia ha migliorato le sue performance con un +178%. Numeri incoraggianti, che mostrano un vero e proprio switch nelle abitudini degli italiani e una tendenza sempre più accentuata a scegliere strutture di camping e glamping per sperimentare un turismo outdoor e sostenibile grazie a Pitchup.com.

Le strutture da scoprire in autunno

Di seguito una selezione di strutture da scoprire in autunno:

- Campeggio Giglio Gargnano, Brescia.

Il Campeggio Giglio si trova a Navazzo di Gargnano, tranquillo paesino situato sulle colline che costeggiano la sponda lombarda del Lago di Garda, a circa 500 metri sul livello del mare. La disposizione delle piazzole e delle aree comuni sfrutta appieno la posizione collinare della struttura, che si affaccia sulle montagne boscose e sul bellissimo lago sottostante. È facile rimanere incantati ad osservare tutte quelle sfumature diverse di blu e verde che ti circondano, ma anche andare ad esplorare i dintorni è altrettanto facile. Zigzagando giù per la collina in auto, puoi raggiungere il Lago di Garda in circa 15 minuti; inoltre, un autobus collega regolarmente la struttura alla graziosa cittadina di Gargnano in circa mezz’ora. I servizi disponibili in loco sono tanti: da quelli ordinari come bagni, docce calde, lavatrici e un’area barbecue, a una serie di extra opzionali organizzati dalla struttura, come biciclette a noleggio, gite a cavallo grazie alla collaborazione con un maneggio locale, la consegna di pane fresco e persino il parrucchiere a domicilio. Il pezzo forte, però, è il ristorante-trattoria, dove potrai assaggiare deliziosi piatti caldi della tradizione e una buona selezione di salumi.

- Camping Eden San Felice del Benaco

Il Camping Eden si trova sulla riva occidentale del lago di Garda, circondato dagli splendidi paesaggi del Golfo di Salò, un’area famosa per le sue meraviglie naturali, la storia e la gastronomia. Il Camping Eden dispone di una spiaggia privata e di ben tre piscine con acquascivoli, con numerosi trattamenti termali nella vicina cittadina di Sirmione. La struttura è immersa nel verde e dispone di ampi spazi e giardini per rilassarsi e prendere il sole. In loco troverai anche un ristorante-pizzeria e uno snack bar, nonché un campo da beach volley, un parco giochi, campi da tennis e un campo da calcio. La struttura dispone anche di un negozio di alimentari.

- Glamping Resort Weekend San Felice del Benaco

Il lago di Garda, famoso in tutto il mondo, offre splendidi paesaggi naturali ed è anche circondato da bellissime città ricche di storia e arte, come Verona, Brescia, Milano e Venezia. Questa località è sicuramente perfetta anche per praticare sport acquatici, come nuoto, canoa, immersioni, vela e tanto altro. Se preferisci restare sulla terraferma, intorno al lago troverai numerosi sentieri naturalistici per passeggiare e fare splendide foto. Hai deciso di organizzare una vacanza in questa splendida località? Nella parte bresciana del lago troverai l’accogliente Glamping Resort Weekend, una moderna struttura per famiglie in un angolo isolato del Garda e circondato da incantevoli paesaggi naturali. La struttura si trova a 5 minuti dal piccolo paesino di Salò, e a breve distanza in auto da Gardaland e dal parco acquatico CanevaWorld. I servizi della struttura includono una piscina, idromassaggio, un parco giochi al coperto e un ristorante con servizio take away e terrazza all’aperto. In estate, il cordiale staff organizza anche numerose attività per i bambini come giochi in acqua, spettacoli serali, balli e passeggiate sui pony.

- Camping Porto Moniga del Garda

ll Campeggio Porto, è un’ampia struttura circondata da una fitta vegetazione, che dispone di piazzole per roulotte e camper (oltre a sistemazioni in tenda in stile glamping), e offre tante esperienze imperdibili: sessioni di equitazione, parapendio e kayak e biciclette a noleggio. Se non hai voglia di allontanarti troppo, in loco hai a disposizione un bar e un ristorante-pizzeria, oltre ad una piscina. Il campeggio dista solo 2 minuti a piedi dalla spiaggia di Porto, dove è possibile noleggiare barche e fare immersioni nelle acque del lago. Se invece preferisci sorseggiare uno spritz e ammirare il tramonto sull'acqua, lungo la riva ci sono molti bar e ristoranti. Infine, bastano 15 minuti a piedi o 5 di auto per raggiungere la città di Moniga del Garda, con numerosi negozi e un centro di go-kart.