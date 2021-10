Il nuovo singolo di Zucchero è un inno ai Genesis

Da oggi, venerdì 22 ottobre, è in radio “Follow you follow me”, il nuovo singolo di Zucchero "Sugar" Fornaciari che anticipa “Discover”, primo album di cover della carriera dell’artista in uscita il 19 novembre.

Il nuovo singolo

“Follow you follow me” è una rilettura coinvolgente di uno dei primi grandi successi a livello mondiale dei Genesis.

«Sono sempre stato un grande fan dei Genesis – racconta Zucchero – e tra i loro brani “Follow you follow me” è quello che suono più spesso, forse perché è più immediato degli altri o per via del ritmo. Quando sono in macchina e metto su questo pezzo sono sereno e allegro e ho voglia di viaggiare. È una canzone, forse apparentemente, tra le più semplici dei Genesis ma a me emana una forza positiva che mi fa star bene, motivo per cui ho scelto di reinterpretarla nel mio stile».

Il nuovo album

In “Discover" Zucchero ha spogliato e rivestito nel suo stile iconiche canzoni del panorama musicale italiano e internazionale, unendo le sue due anime musicali: la miglior tradizione melodica italiana e le più profonde radici afroamericane. Importanti, anche, le collaborazioni con Bono in “Canta la Vita” (versione italiana con il testo a firma di Zucchero della canzone di Bono “Let your love be known”), con Elisa in “Luce (Tramonti a Nord Est)”, canzone del 2001 scritta insieme all’artista, e con Mahmood in “Natural Blues”, versione di Moby del brano “Trouble so hard” di Vera Hall. Intenso ed emozionante è il brano “Ho visto Nina volare”, in cui Zucchero sceglie di duettare virtualmente con Fabrizio De Andrè.

La versione standard, composta da 13 brani, uscirà in formato cd, doppo LP e in digitale. In esclusiva per Amazon ci sarà anche una versione autografata del CD e una versione autografata del doppio LP di colore nero. In esclusiva per Discoteca Laziale invece sarà disponibile una versione del doppio LP di colore azzurro.

Verrà pubblicata anche una versione Box del progetto, in vendita in esclusiva sul sito di Universal Music e solo in formato fisico, contenente 1 cd, con i 13 brani della versione standard + 5 tracce bonus, 1 doppio LP colore bianco e 1 speciale VINILE 10” di colore azzurro contenente le 5 tracce bonus.