Ma siamo sicuri che tutti i milanesi conosco il Duomo? Forse no

È possibile che lo conoscano meglio i turisti dei milanesi? Amato, evocato, cantato, il Duomo resta il simbolo più imponente di Milano. E forse sì, non tutti i suoi cittadini, sempre più figli di una metropoli che corre troppo veloce, sono saliti fino in cima ad "accarezzare" le sue guglie e il superbo panorama che le gira tutto intorno, da quel centro immortale di Milano.

Le centinaia di guglie e statue, che ricordano una vera e propria foresta di marmo, sorprendono chiunque: Non a caso la sua costruzione, iniziata nel 1386 e durata più di sei secoli, fu voluta dal signore di Milano come simbolo della forza e grandezza della città. È il più grande edificio gotico d’Italia, realizzato in marmo bianco rosato che proviene da una cava dedicata solo a questa costruzione. Il Duomo è anche la più grande costruzione gotica al mondo in cui è possibile camminare sul tetto. Una delle cose da non perdere nella visita è infatti salire sulle terrazze, da cui si gode una vista imperdibile sulla città e le montagne.

Il Duomo Pass Ascensore è valido per la visita alla Cattedrale, al Museo del Duomo, all’Area Archeologica e per la salita alle Terrazze in ASCENSORE.

Il Complesso Monumentale è aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 19:00.

Ultimo accesso alle 18.00.

Il Museo del Duomo è chiuso il lunedì.

Per rimanere informato sulle ultime eventuali variazioni di orario controlla il Calendario del Duomo

Gli orari e i percorsi di visita del Complesso Monumentale potranno essere modificati e/o adeguati, al fine di permettere la corretta gestione dei flussi di visitatori e/o le operazioni di sanificazione e di pulizia periodica e continuativa.

