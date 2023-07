Idee per il weekend, le 5 migliori mete per una gita fuori porta

Quello che ci aspetta è un weekend di luglio con il metero che promette nuove giornate di sole dopo i temporali di questi giorni. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fuori Milano in questo fine settimana di luglio segnato dal beltempo. Qualche meta per trascorrere all'aperto questi giorni estivi. Una guida con tutte alcuni suggerimenti per un weekend fuori porta.

1 . Nido tra gli alberi

A un'oretta d'auto da Milano, nel cuore del Parco del Ticino, è possibile vivere un'esperienza davvero unica: dormire in una tenda sospesa. Qui, in un antico bosco di querce sulle rive del fiume, si trova un glamping magico e suggestivo: si può dormire tra cielo e terra, al costo di 89-190 euro per due persone o di 119-250 euro per tre persone (a seconda del periodo e delle promozioni attive). Ma si può anche scegliere di usufruire di servizi extra, o di prendere parte a una delle attività offerte dal parco: trekking con una guida del Parco del Ticino. Continua. 2 . Otto montagne Con la nuova stagione il lago di Como si riapre a suoi paesaggi più suggestivi. Quelli che lo mostrano in tutta la sua bellezza dall'altro delle loro vette, alcune facilmente raggiungibili, altre da esplorare magari con l'aiuto di una guida esperta. In ogni caso le montagne lariane, e quelle dei suoi dintorni, in estate sono mete sempre suggestive che meritano di essere prese in considerazione da chi desidera aprire gli occhi a questi panorami mozzafiato. Qui abbiamo scelto le 8 montagne da scalare nei mesi di questa nuova attesa primavera. Continua

3 . La Città Fantasma

Un panorama surreale ma assolutamente aderente alla sua incredibile storia. Quella di una conquista d'altri tempi, quando il denaro e la vanità sembravano non avere davvero ostacoli. Soprattutto negli anni '60, la stagione del boom economico. Di quel sogno, che per molti fu solo un incubo, oggi rimane tutta la desolazione che solo il fascino distopico di un futuro impossibile può lasciare. Eppure da questi ruderi ancora emergono tutti gli strati di umanità che hanno attraversato un luogo ancora in grado di conservare tutto il suo fascino decadente. Continua

4 . Le Maldive di Milano

Una meta del Canton Ticino, molto amata e conosciuta anche dai milamesi, letteralmente presa d'assalto in estate. La Valle Verzasca è una valle idilliaca immersa in un impressionante paesaggio montano. È ideale per escursioni sia a piedi che in bicicletta e per godersi la natura. Il cuore della valle è il verdissimo fiume Verzasca, con le sue profonde gole levigate e i bacini che invitano a fare il bagno in estate. Continua

5 . Milano da Brunate

D'estate, quando si cerca un riparo dall'afa della città, Brunate, che si raggiunge da Como in funicolare o in auto, e i suoi rifugi diventano un riparo irresistibile. Dall'inizio del secolo scorso, la baita Bondella offre ristoro ai numerosi amanti delle nostre montagne e della tradizionale passeggiata delle colme. Dalla Baita Bondella, che si raggiunge percorrendo i bellissimi sentieri che partono da San Maurizio, è possibile vedere lo skyline di Milano. Continua.