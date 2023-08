Ponte di Ferragosto: le 5 migliori gite non lontano da Milano

Quello che ci aspetta è un lungo weekend di Ferragosto con il meteo che promette nuove giornate di sole. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questo fine settimana d'estate. Qualche meta per trascorrere all'aperto e lontano dall'afa questi giorni estivi. Una guida con alcuni suggerimenti per una bella gita fuori porta.

A piedi del Monte San Giorgio, a 80 chilometri da Milano, sorge Besano, una piccola comunità dell’alta provincia di Varese che è custode di una storia che dal Triassico medio porta fino ai giorni nostri, un borgo che, anche per una classica gita fuori porta agostana, può offrire un viaggio dai mille interessi. A Besano c’era il mare, come a Milano e in tutta la Pianura Padana. Gli importanti reperti fossili ritrovati 240 milioni di anni che sono custoditi nel Museo dei Fossili di Besano raccontano infatti di un mare caldo, quasi tropicale, che continua a essere oggetto di studi e ricerche. Qui infatti è stato ritrovato il più antico scorpione Protobuthus ziliolii, primo esemplare di artropode terrestre del triassico italiano, e il grande rettile marino Besanosaurus leptorhynchus. Continua

2 . I borghi del lago di Como

Dalle sponde del lago di Como a quelle del lago di Lugano. Ripartiamo dai borghi e dalla loro storia per suggerirvi qualche nuova idea per affrontare questi giorni d'estate e di vacanza che ci riportano intatto il piacere di visitare il territorio che circonda Milano. Approfittando delle belle giornate che ci attendono, possiamo pensare a una gita alla ricerca degli angoli più suggestivi del magico Lario e del Ceresio. Ecco quindi una piccola guida per trascorrere il fine settimana alla scoperta di alcuni tra i borghi più antichi dei nostri amati laghi. Non esattamente una classifica ma certamente i 18 borghi più interessanti che abbiamo visitato e fotografato per voi. Continua

3 .Bike Park

La vacanza sui pedali in Valle Intelvi non è solo sport, ma anche cultura e storia. Tra una discesa e l’altra è infatti possibile scoprire la storia del territorio con le vecchie mulattiere e le trincee della Linea Cadorna. Una Valle Intelvi inedita, quella da scoprire in bicicletta. Le due ruote sono la sfida più divertente per addentrarsi in una delle isole verdi della provincia comasca abbracciata da due laghi: il Lago di Como e il Lago Ceresio. Ed è proprio di questi giorni la messa in sicurezza, da parte del Comune di Centro Valle Intelvi, del sentiero per MTB e per il trekking che da Erbonne sale fino a Orimento, alle pendici del Monte Generoso. Continua

3 . Val Verzasca

Una meta del Canton Ticino, molto amata e conosciuta anche dai milanesi, letteralmente presa d'assalto in estate. La Valle Verzasca è una valle idilliaca immersa in un impressionante paesaggio montano. È ideale per escursioni sia a piedi che in bicicletta e per godersi la natura. Il cuore della valle è il verdissimo fiume Verzasca, con le sue profonde gole levigate e i bacini che invitano a fare il bagno in estate. Continua

5 . Nido nel Parco