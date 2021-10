World Pasta Day 2021, la giornata mondiale della pasta

Oggi, lunedì 25 ottobre, si celebra il World Pasta Day, la Giornata Mondiale della pasta.

L'iniziativa

L'iniziativa mondiale è organizzata dall’Unione Italiana Food e dall'International Pasta Organisation (Ipo). E proprio dalle loro analisi emerge che il consumo di pasta negli ultimi 10 anni è quasi raddoppiato, passando da 9 a circa 17 milioni di tonnellate annue. Con l'Italia che guida la produzione e l'export.

Non solo: secondo un’altra elaborazione di Unione Italiana Food, nei supermercati sono oltre 300 i tipi di pasta presenti sugli scaffali, anche se agli italiani, in fondo, piacciono sempre gli stessi: gli spaghetti in primo luogo, seguiti da penne rigate e fusilli. Poi i rigatoni. A seguire, farfalle, linguine, lumachine, bucatini, mezze maniche e lasagne.

L'evento benefico

In occasione del "World Pasta Day” 2021 si terrà anche un’iniziativa di beneficenza organizzata dai pastai italiani in sostegno delle mense Caritas. Gli utenti potranno partecipare postando fino al 25 ottobre sui propri canali social lo scatto di un piatto di pasta con l'hashtag #Haveagoodpasta.

Gli scatti raccolti dall'hashtag verranno pubblicati sul sito dedicato di Al Dente e "caricherà" un contatore online fino al raggiungimento di 300mila piatti di pasta, che i pastai italiani doneranno alle mense Caritas di Milano, Roma, Napoli e Palermo.