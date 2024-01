Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Giovedì 8 febbraio alle ore 18.00 Art Commission in collaborazione con il Memoriale della Shoah di Milano, nell’ambito della XVI edizione della rassegna Segrete Tracce di Memoria presenta: Spazieren , azione performativa della Compagnia Filò di Genova composta da Marina Giardina, Gloria Manaratti, Nicoletta Vaccamorta, Nicoletta Bernardini, con la collaborazione di Alessandra Jarach. Suoni di Marco Traversone “In questo viaggio della memoria nemmeno un bagaglio a mano potrebbe servire. un corpo è un corpo, una presenza dall’inizio alla fine. Non puoi dire che attendano qualcosa che non c’è più. Non puoi dire che stiano par andare, Non puoi dire che stiano per tornare. Puoi solo fotografare l’istante. Un momento di una passeggiata cui non riesci ad attribuire un significato. Quadri che spariscono nell'istante in cui un piede si appoggia sulla pedana del treno. Quel gesto di salire è una discesa, ciò che resta dell’istante di un click. Chi non esiste più torna in attimo di danza, in un suono, in un lascito di ciò che è stato abbandonato prima di salire su quel treno Compagnia Filò lavora cercando di ricreare per il Memoriale della Shoah di Milano, attraverso le parole di un vocabolario che non vogliamo dimenticare, attraverso il gesto performativo, l’esserci di un attimo prima dell’ignoto. Spazieren incarna un passeggiare a con-fondere l'azione con lo sguardo di chi l’osserva.”