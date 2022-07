Speciale vasche: forma aquae presenta i 10 nuovi decori candidati all’esposizione architect

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il bagno è ormai protagonista, al pari dell’area living, nell’ecosistema delle nostre abitazioni, dove ogni dettaglio è curato per il benessere psicofisico dei residenti. Grande e luminoso o piccolo, stretto e senza finestre: l’importante è personalizzare lo spazio dedicato all’igiene come al relax più intimo, con scelte di arredo che valorizzino l’ambiente e soddisfino l’esigenza estetica, per un’esperienza completa di self expression. Forma Aquae è il marchio, per chi punta sul colore, con 10 nuove proposte di decoro artistico (Linea Color Dress) per la vasca (con 2 modelli di lavabo abbinabili in nuance, Flute e Capri): Tela1 e 2; Pittorica 1,2 e 3; Onde; Menphis 1 e 2; Geometrie Max, in due varianti colore. Pertanto per le vasche Forma Aquae (realizzate in solid surface o in acrilico) si ha una scelta complessiva tra 46 diversi disegni per un totale di 3.538 opzioni, tra finiture, modelli, colori (compreso il bianco) e decori. Alla fiera internazionale Architect @ Work, che si terrà il 9 e 10 novembre 2022 al MiCo-Milano, Forma Aquae esporrà proprio i nuovi motivi ornamentali applicati al modello di vasca top di gamma Oasi, in catalogo nella versione Small e ad Angolo. “I dieci nuovi decori – spiega lo studio Bojola di Firenze che firma la Linea Decor Dress – confermano l’ispirazione geometrica delle forme tipiche Decor Dress, ma costituiscono una capsule nata con l’intento di combinare le grafiche con le texture che giocano sui chiaroscuri, come fossero stampate su tessuti. L’effetto voluto è quello del trompe l’oeil. I toni sono meno saturi per risultare più rilassanti; richiamano i colori della terra, tipici di un’atmosfera zen. Ci siamo ispirati all’Oriente, ai colori delle pareti in carta di riso: crema, legno... comunque sempre luminosi. L’interno bianco esalta il contrasto”. I design Forma Aquae, sia delle strutture monolitiche sia delle vasche da appoggio, sono percepite come “pezzo unico”, con bordi finissimi dai 20mm ai 15 mm e un’ottima profondità, grazie a una tecnologia costruttiva che garantisce pure estrema robustezza. Il materiale è solid surface per le linee Iside, Athena e Milos, e Acrilico per tutte le altre. L’ergonomia è studiata per il massimo comfort. Forma Aquae offre anche una app di realtà aumentata perché l’end user possa sperimentare l’oggetto, come dal vivo, nell’ambiente a cui è destinato. Lo showroom a Milano in via San Gregorio 43 (Metro Porta Venezia). SCHEDE DEI PRODOTTI CITATI Vasca OASI Small (a parete) Misura: cm 160x72 Materiale: acrilico, corpo unico Scelta ECO: l’acrilico (opaco o lucido) porta a consumare meno acqua perché, essendo conduttore di calore, fa si che la temperatura resti stabile più a lungo senza bisogno di altra acqua calda. Consigliata per bagni dalle dimensioni ridotte, anche stretti e lunghi (i classici bagni milanesi) perché sia di lunghezza che di profondità è più piccola delle classiche vasche da bagno in muratura. Forme morbide, sinuose, dal design minimale, molto contemporaneo, e l'apparenza leggera, grazie alla tecnologia impiegata nella realizzazione di bordi sottilissimi (20mm), e con una capienza interna notevole (248lt), pur considerando le dimensioni ridotte del modello. Garanzia: 10 anni. Finish: bianco lucido, bianco opaco; colorate (progetto Color System opaco con 75 tinte disponibili); decorate (progetto Decor Dress con 46 varianti di disegni e nuance). Vasca OASI ad Angolo Misura: cm 170x75 Materiale: acrilico, corpo unico Scelta ECO: l’acrilico (opaco o lucido) porta a consumare meno acqua perché, essendo conduttore di calore, fa si che la temperatura resti stabile più a lungo senza bisogno di altra acqua calda. Consigliata per bagni di dimensioni ridotte o dalla pianta quadrata; ad angolo sia destro sia sinistro, con pareti interne rinforzate ed una scocca unica. Forme morbide, sinuose, dal design minimale, molto contemporaneo e l'apparenza leggera, grazie alla tecnologia impiegata nella realizzazione di bordi sottilissimi (20mm), e con una capienza interna notevole (295 lt) , pur considerando le dimensioni standard del modello. Garanzia: 10 anni. Finish: bianco lucido, bianco opaco; colorate (progetto Color System opaco con 75 tinte disponibili); decorate (progetto Decor Dress con 46 varianti di disegni e nuance). Lavabi abbinabili alle vasche decorate FLUTE Misura: cm 45x90 freestanding Materiale: solid surface Forma: a cilindro, un pezzo unico che diventa lavabo Garanzia: 10 anni Finish: bianco opaco; colorato (progetto Color System opaco con 75 tinte disponibili); decorato (progetto Decor Dress con 46 varianti di disegni e nuance) CAPRI Misura: cm 60x40x90 freestanding Materiale: solid surface Forma: rettangolare. Essenziale, pratico, versatile Garanzia: 10 anni Finish: bianco opaco; colorato (progetto Color System opaco con 75 tinte disponibili); decorato (progetto Decor Dress con 46 varianti di disegni e nuance).