50 Educational: formazione e alfabetizzazione visiva per gli studenti delle scuole superiori

Il progetto "50 Educational" è un programma educativo ideato per fornire agli studenti delle scuole superiori una formazione specifica sull'alfabetizzazione visiva e un approccio consapevole al mondo del lavoro.

Telmotor, un'azienda leader nel settore dell'illuminazione, dell'automazione industriale e dell'energia, in occasione del suo cinquantesimo anniversario, in collaborazione con Edoomark ha creato un percorso formativo chiamato PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento), precedentemente noto come alternanza scuola-lavoro. L'obiettivo principale di questo percorso è sviluppare una consapevolezza critica nei giovani riguardo ai meccanismi del mondo lavorativo, della comunicazione, dell'informazione e del rapporto con i social media, attraverso l'uso dell'alfabetizzazione audiovisiva.

Il percorso ha coinvolto otto istituti situati nelle città in cui Telmotor aveva filiali, tra cui Torino, Cernusco sul Naviglio (MI), Brescia, Lecco, Bergamo, Varese, Verona e Padova. Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte hanno partecipato a un percorso formativo della durata di 40 ore, guidato da un Ambassador Telmotor. Durante questo percorso, sono state presentate ai giovani le diverse aree di competenza di Telmotor, come l'automazione, l'energia, l'illuminazione, l'Academy & Next, la Community e la Corporate Social Responsibility.

Un aspetto fondamentale di questo percorso formativo è stata l'alfabetizzazione audiovisiva. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di acquisire competenze nella produzione e comunicazione audiovisiva, imparando a utilizzare strumenti digitali avanzati e a creare contenuti visivi di alta qualità. Ogni istituto ha avuto la possibilità di organizzare le classi in gruppi di lavoro che hanno dovuto realizzare video mettendo in evidenza i valori aziendali di Telmotor e gli aspetti più innovativi di un prodotto o di un progetto legati alla sede coinvolta.

Attraverso questo progetto, Telmotor ha mirato a preparare le nuove generazioni al mondo del lavoro, fornendo loro le competenze necessarie per comprendere e affrontare le dinamiche lavorative in modo consapevole. Inoltre, l'azienda ha promosso l'alfabetizzazione audiovisiva come strumento essenziale nella comunicazione contemporanea, consentendo agli studenti di sviluppare capacità creative ed espressive attraverso l'uso dei media visivi.