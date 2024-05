Non solo Toscana: la Maremma laziale ricca di natura, cultura e benessere

Quando si pensa alla Maremma, viene subito in mente la Toscana, ma non è sempre così.

Lo dimostra Canino, un piccolo comune di circa 5.000 abitanti in provincia di Viterbo, che con la sua storia e le sue particolarità non ha nulla da invidiare alle campagne appena oltre il confine regionale: Canino, è infatti la città natale di Papa Paolo III e il luogo dove visse e riposa Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone, Principe di Canino.



Il Parco di Vulci, ricco di storia, si estende per ben 900 ettari di terreno con suggestivi canyon scavati da rocce di origine vulcanica, offrendo paesaggi naturali che rivelano i resti della città etrusco-romana di Vulci.



Dal 1975, il Museo Archeologico ospitato all'interno del castello dell'Abbadia, una struttura del XII secolo, conserva i reperti di questa antica civiltà.

Canino è anche noto per il suo Museo della Ricerca Archeologica e per le sue acque termali che, grazie a strutture specializzate, offrono relax e benessere ai visitatori. Queste acque arricchiscono il terreno di sostanze nutritive, rendendo unici i suoi prodotti alimentari, come l'asparago, poco fibroso e ricco di ferro e magnesio, o come l'olio D.O.P, tra le prime D.O.P d'Italia.