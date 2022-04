La condivisione è la chiave per un mondo migliore

Finalmente la primavera è arrivata, i fiori colorano i prati e gli alberi si riempiono di foglie, il sole è alto nel cielo e giacche e maglioni iniziano a rimanere negli armadi.

Siamo quindi pronti a fare un cambio d’abbigliamento, via libera a magliette e giubbotti di pelle.

Ci accorgiamo però di avere l’armadio pieno di vestiti che non indossiamo più, cosa possiamo farne?

La risposta è semplice: scambiarli!

The Style Swap

Cos’è The Style Swap? È un evento, che avrà luogo sabato 23 aprile, organizzato e promosso da Vicolungo The Style Outlets in collaborazione con Swapush, un progetto tutto italiano che pone l’economia circolare e lo scambio a costo zero al centro dell’attenzione.

L’evento si pone l’obiettivo di promuovere lo scambio di vestiti e accessori in ottime condizioni.

Partecipando all'iniziativa possiamo quindi donare nuova vita a vestiti che altrimenti avrebbero trascorso stagione intere nei nostri armadi, scambiandoli con nuovi indumenti che ci permetteranno di essere alla moda contribuendo a fare del bene al pianeta.

Ma non è tutto!

Grazie alla collaborazione con Humana People to People Italia, organizzazione umanitaria che supporta progetti di sviluppo nel Sud del mondo, grazie all’installazione di uno speciale contenitore a forma di cuore, sarà possibile donare i propri abiti, accessori, borse e scarpe in buono stato e indirizzarli verso una nuova vita.

In questo modo gli abiti diventeranno due volte buoni contribuendo a sostenere i progetti di sviluppo di Humana e a salvaguardare il pianeta riducendo l’impatto ambientale dei capi che non si indossano più. Per incentivare maggiormente questo comportamento virtuoso ogni donazione verrà ricambiata con un buono sconto.

Una primavera ricca di attività sostenibili

Vicolungo The Style Outlets si prepara all’arrivo della bella stagione facendo il pieno di eventi, tutti a tutela dell’ambiente e della natura, lo scopo?

Promuovere il made in Italy sostenibile disponibile nei tanti negozi del centro, questi prodotti virtuosi saranno infatti identificati con “etichette green” sottolineando come la loro realizzazione sia stata ottenuta con materie di recupero, a bassissimo impatto ambientale o con nuovi materiali altamente sostenibili.

In più nei punti di ristoro aderenti saranno a disposizione le foodie bag di The Style Outlets, contenitori di carta per poter portare a casa il cibo non consumato, contribuendo così a ridurre gli sprechi.

All’info point i clienti potranno riempire gratuitamente le proprie borracce con acqua filtrata naturale a una speciale colonnine. Questo rappresenta un ulteriore modo per sensibilizzazione sulla riduzione del consumo di plastica e sull’importanza di non sprecare l’acqua.

L’approccio alla sostenibilità di Vicolungo The Style Outlets si estende inoltre alla gestione generale del centro. L’energia proviene in gran parte da risorse rinnovabili, le fontane utilizzano acqua di recupero e il controllo sulla raccolta differenziata è scrupoloso con lo scopo di favorire il riciclo.

Insomma a Vicolungo The Style Outlets potrete vestire la vostra primavera e la vostra estate con la consapevolezza di fare del bene, per voi e per il pianeta, piccole azioni che col contributo di tutti faranno un’enorme differenza verso un futuro più pulito e più green.