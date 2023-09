Abitare la bellezza: un progetto sempre più concreto

Se dovessimo sederci e riflettere su come sono cambiate le abitudini nel corso degli ultimi anni, una parte considerevole del discorso verrebbe sicuramente dedicata al tema dell’abitazione. Vivere la casa è un concetto che si è profondamente evoluto nel corso degli ultimi anni e? il mercato immobiliare questo lo sa.

Casa non è più solamente un luogo di comfort, ma un vero e proprio riflesso della personalità di chi la abita. Un ambiente dove poter trascorrere del tempo e potersi regalare anche delle esperienze.

Con l’avvento e il dilagare dello smart working poi, casa è anche uno spazio sicuro dove potersi concentrare e dedicare del tempo al proprio lavoro, possibilmente senza la dose di stress spesso correlata all’ambiente d’ufficio.

Ecco, quindi, che vivere le mura domestiche non è più solamente una soluzione “di comodo” ma un vero e proprio stile di vita, che assolve più funzioni e mira ad inglobarne sempre di nuove.

Un nuovo progetto per rispondere a tutte le esigenze abitative

Alta qualità e flessibilità sono due imperativi che il proprietario di casa oggi chiede, e che si possono rintracciare in un progetto abitativo all’avanguardia per la coesistenza di innovazione, armonia e raffinatezza. Stiamo parlando di Tirana24, nuovo progetto di sviluppo residenziale targato casaBorio, ubicato? in piazza Tirana a Milano, a poca distanza dalla fermata San Cristoforo della neonata linea M4. La realizzazione è in corso d’opera e la consegna degli appartamenti è prevista per il 2025.

Il progetto di Borio Mangiarotti, storica società di sviluppo immobiliare, attiva come developer e general contractor nonchè come uno dei protagonisti dello scenario immobiliare milanese è commercializzato da Abitare Co., primaria società di intermediazione e servizi immobiliari specializzati sulle nuove residenze. Tirana24 si colloca nel più ampio progetto di riqualificazione del quadrilatero tra via Lorenteggio, largo Gelsomini, via Giambellino e piazza Tirana previsto dal Comune con il Piano Quartieri e dall’Accordo di Programma Lorenteggio, vede il Comune di Milano con Regione Lombardia e Aler collaborare per rigenerare il quartiere dal punto di vista urbanistico e sociale.

La realizzazione di una passerella ciclopedonale collegherà le due aree di Lorenteggio e Ronchetto, unendo la Piazza e la stazione ferroviaria di San Cristoforo all’area di Ronchetto sul Naviglio, adiacente Ludovico Il Moro. In questo modo si realizzerà un percorso funzionale e paesaggistico, valorizzando la zona e mettendo in connessione due aree strategiche della città, potenziando i benefici in termini di mobilità.

Il progetto casaBorio Tirana24

Fanno parte di questo progetto 35 appartamenti suddivisi in una lineare forma ad L che si affacciano su un rigoglioso giardino condominiale. La zona giorno è impreziosita da grandi vetrate per fare entrare la luce e tutta l’ariosita? che si desidera, grazie alla duplice o triplice esposizione. Spazi modulari, affaccio sul verde e perfetta integrazione dell’architettura con il contesto, fanno sì che bellezza esteriore e interiore s’incontrino.

La proposta mira ad intercettare differenti esigenze abitative e stili di vita: monolocali, bilocali, trilocali o quadrilocali, con giardino privato o terrazzi vista parco della nuova piazza Tirana o vista Naviglio, fino agli attici.

La cura per i dettagli è presente ovunque. Finiture di pregio e attenzione ai particolari non mancano fin dal primo ingresso nella hall, luminosa e versatile, che grazie alla grande vetrata sarà una lanterna, uno spazio sempre vivo anche nelle ore notturne.

Una residenza a vocazione ambientale

CasaBorio Tirana24 è un progetto con una forte attenzione verso l’impatto ambientale: un’analisi preliminare incentrate sulle emissioni di CO2 equivalente derivate dalle attività di cantiere e dai materiali utilizzati ha permesso, già in fase di progettazione delle opere edili, di identificare le fonti di emissione a maggiore impatto sulle quali intervenire; successivamente sarà definita la strategia di compensazione delle emissioni residue.

Le emissioni dell’attività di cantiere saranno compensate grazie all'acquisto di crediti certificati, riconosciuti a livello internazionale, per raggiungere la carbon neutrality.

La bellezza, in questo modo, trova finalmente il suo spazio, integrandosi con il tessuto urbano che si evolve e si connette con l’intera città. Il meglio del comfort in una zona di Milano che verrà completamente riqualificata e resa “a misura d’uomo”. Un esempio abitativo anche per altre zone del capoluogo lombardo.