Finalmente a Milano arriva un’accademia del cinema d’eccellenza

Tutto il mondo la conosce per la sua aurea di esclusività, modernità e cultura. Non a caso, definita dal Wall Street Journal “la città più interessante d’Italia”, Milano rappresenta, con il suo passato e il suo presente, un medaglia d’eccellenza sul petto di ogni italiano. Location storica di eventi internazionali come Expo, Milan Fashion Week, Salone del Mobile e tante iniziative di risonanza globale, la città spicca sul podio delle migliori metropoli d’Europa.

Milano location d’eccezione per il grande cinema italiano

Qui il mondo intero entra realmente in contatto, qui le idee prendono forma e si colorano di attualità, qui, tra le altre cose, è impossibile non respirare l’aria del grande cinema italiano e internazionale. Basti pensare a capolavori ambientati proprio a Milano: da Ieri, oggi e domani di Vittorio de Sica, film vincitore del premio Oscar, fino a L’albero degli zoccoli di Ermanno Olmi, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, passando per commedie sacre come Eccezzziunale...veramente dei Vanzina o Chiedimi se sono felice di Aldo Giovanni e Giacomo.

In una città così ricca di cultura come Milano, dedicarsi alle discipline artistiche è naturalmente obiettivo di molte persone che, avvolte da questo straordinario clima di innovazione e progresso, mirano ad affermarsi nel settore.

Un’accademia cinematografica per formare gli attori di domani

Ecco perché la città è stata scelta da Alessandro Cardia, CEO & Founder di Universal Film Academy, come luogo privilegiato per l’apertura della nuova sede della sua innovativa accademia cinematografica che ha già riscosso un grande apprezzamento tra gli aspiranti attori di Firenze e Bologna.

E allora, dopo aver realizzato i sogni di artisti visionari, stilisti, musicisti e designer, ora Milano potrà fare lo stesso con i desideri e le aspettative di tanti attori di domani.

I consigli di Universal Film Academy per diventare grandi attori

Vediamo allora, quali sono i 5 passaggi, fondamentali per Universal Film Academy, necessari per intraprendere questa entusiasmante e difficile carriera.

• Non improvvisarsi attori: rivolgersi ai professionisti dell’Universal Film Academy significa approfittare di un’offerta formativa di altissima qualità che alterna pratica, tecnica ed esperienza. Gli aspiranti attori parteciperanno ad attività intensive davanti alla macchina da presa, ad acting coach e vocal coach, e saranno preparati ai provini con il supporto di casting director e trainer di dizione. Obiettivo: potenziare le proprie capacità attoriali.



• Valorizzare il proprio talento: affiancati costantemente, spronati e consigliati da chi il cinema lo vive quotidianamente, gli aspiranti attori potranno far emergere tutto il proprio potenziale, esaltando così le qualità individuali che renderanno il futuro attore un performer unico e originale. Grazie a un approccio formativo individualizzato, ogni allievo sarà valutato e monitorato, infatti, su quelli che sono i suoi punti di forza, così da poter focalizzare le lezioni su queste caratteristiche specifiche.



• Affrontare le sfide: il corso della Universal Film Academy non ha limiti d’età, ma questo non significa che chiunque possa entrarvi. L’ingresso a numero chiuso, max 20 partecipanti, è garantito da un esame di ammissione che ogni aspirante allievo dovrà sostenere. Meritocrazia, impegno e forte volontà di perseguire il proprio sogno, sono quindi elementi imprescindibili. Anche l’accesso al secondo livello dell’accademia non è per tutti, in quanto concesso solo a coloro che avranno dimostrato una reale crescita nelle proprie capacità attoriali rispetto al primo esame di ammissione.



• Partecipare alla Masterclass: per capire se questo corso, nonché questo mestiere, faccia proprio al caso nostro, il consiglio è di farne un piccolo ma emozionante assaggio, partecipando alla speciale Masterclass tenuta nientemeno che dal maestro Giovanni Veronesi in data 11-12 dicembre a Milano.

Tutto ciò che serve sapere per iscriversi all'Universal Film Academy

Insomma, l’invito a iscriversi al nuovo anno accademico della Universal Film Academy di Milano è aperto a tutti quegli aspiranti attori che si vedono protagonisti del cinema nel loro futuro.

Ma attenzione: partecipare e arrivare fino all’ottenimento del diploma di attore, non è uno scherzo, ma un percorso che richiede impegno e dedizione, e che può dare però le più grandi soddisfazioni in termini professionali.

Una visita sul sito internet di Universal Film Academy può fornire ulteriori informazioni agli interessati, così come è possibile inviare una mail all’indirizzo segreteria@universalfilmacademy.com oppure chiamare la sede di interesse: Milano al numero 02.40707014, Firenze allo 055.3241101 e Bologna allo 051.5942572.