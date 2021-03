Pocho è un dolcissimo cane che aspetta solo di essere adottato

Riempire di attenzioni e di cure i pet non solo fa bene ai pelosi, ma è un toccasana anche per noi. Molti sono i cani circondati dall’affetto di una famiglia, ma ci sono tanti altri che purtroppo hanno vissuto l’esperienza dell’abbandono e questo è il caso di Pocho ospitato all’interno dell’associazione Pet Resue.

Trovato quando era un ancora cucciolo mentre girovagava in strada era conosciuto da tutti nel quartiere per il suo sguardo dolce e intelligente. Accudito e amato, improvvisamente si è trovato solo e senza una casa in cui rifugiarsi, perché la persona che si prendeva cura di lui si è dovuta trasferire e ha dovuto fare i conti con la solitudine.

La vita senza un luogo in cui tornare non è stata semplice per Pocho che oltre all’abbandono ha dovuto affrontare per ben due volte l’aggressione da parte di alcuni cani randagi che vivono lungo il fiume Sarno.

Buonissimo e dolcissimo, ha resistito alle difficoltà, ma non si è rassegnato all’abbandono e ogni sera tornava nella casa dove viveva e dove ha conosciuto l’affetto e un pasto caldo. Purtroppo ad attenderlo non c’era più nulla di tutto questo, ma un nuovo proprietario di casa che, in base alla testimonianza della volontaria, non voleva accudirlo, anzi ha minacciato di avvelenarlo, per questo è stato allontanato.

Pocho è un giovane cane di taglia media, timido, ma sempre alla ricerca di coccole, che va d’accordo con tutti e con i suoi simili femmine. Chippato e negativo alle malattie mediterranee, Pocho merita una nuova famiglia e una vita circondato dall’amore e dall’affetto.

Pet Rescue

Pet Rescue Italia è una onlus che si trova a San Giuliano Milanese in via Cascina Santa Brera, ha l'obiettivo di curare e trovar casa ai pet senza dimora: i suoi volontari non vedono l’ora di dar loro un nuova famiglia, previo controllo pre e post affido per accertare l'idoneità dell’ambiente che li accoglierà.

Non tutti possono accogliere un animale in casa, per questo motivo Pet Rescue Italia offre anche la possibilità di adottarne uno a distanza.

Potete contattare Pet Rescue Italia chiamando il numero 3466856947, visitando il sito oppure la pagina Facebook.

Quelli che abbiamo visto sono solo alcuni degli animali ospitati dall'associazione, ma sui profili social di Pet Rescue Italia è possibile trovare tanti altri amici in cerca di una nuova famiglia!