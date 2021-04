I cani che cercano casa e una nuova famiglia a Milano

Una carezza sul muso o una coccola inaspettata: i pet non si tirano mai indietro di fronte a queste dimostrazioni di affetto e adorano sentirsi parte di una famiglia.

Con la primavera che allunga sempre più le giornate, viene anche voglia di organizzare con loro un bel gioco all’aperto. Il momento, quindi, è quello giusto per accogliere nella propria vita un animale domestico con cui condividere tanti momenti spensierati.

Grazie all’associazione Pet Rescue tutto questo può diventare realtà: dopo aver conosciuto gli ospiti di questa struttura, non vedrete l’ora di adottare uno dei tanti cani che sta aspettando soltanto voi.

Monroe

Monroe è un pit red nose arrivato all’associazione dopo un periodo di vagabondaggio vicino Palermo. Provato da una dermatite da pulci e molto magro, Monroe è riuscito a conservare il suo carattere positivo e coccolone. Dolcissimo e buono con tutti, ora che è guarito è pronto a trovare una famiglia che possa accoglierlo con tutto l’affetto che merita. Chippato, vaccinato, e negativo a malattie mediterranee, può vivere all’interno di una casa in compagnia di simili femmine, previo inserimento.

Bella

Dal carattere dolcissimo e buonissimo, Bella ama circondarsi dell’affetto delle persone e non rinuncia mai ad una coccola. L’american bulldog è pronta ad avere una seconda possibilità all’interno di una nuova casa popolata di persone che sappiano prendersi cura di lei, ma senza i suoi simili con cui non è compatibile. Bellissima e simpaticissima, Bella verrà affidata vaccinata, chippata e negativa a malattie mediterranee.

Ketie

Un passato difficile ha reso Ketie diffidente e timorosa nei confronti dell’uomo, la cagnolona non riesce ancora a fidarsi degli estrani, ma si fa avvicinare poco alla volta dalle persone che conosce. Anche se ancora trema quando incontra sconosciuti, Ketie è buonissima e tranquilla ed è compatibile con i suoi simili. La taglia media è vaccinata e chippata e verrà affidata previo colloqui pre e post affido.

Pet Rescue Italia

La onlus Pet Rescue Italia si trova a San Giuliano Milanese e il suo compito principale è quello di trovare una famiglia ai suoi ospiti. I volontari si occupano anche dei colloqui pre e post affido per far sì che i pet vengano accolti in un ambiente idoneo e adatto alle loro esigenze. Pet Rescue Italia ha pensato anche a chi vorrebbe adottare un animale domestico, ma non può accoglierlo casa, mettendo a disposizione l’adozione a distanza.

Potete contattare Pet Rescue Italia chiamando il numero 3466856947, visitando il sito oppure la pagina Facebook.

I pet che abbiamo conosciuto non sono gli unici ospitati da questa struttura: l’associazione accoglie tanti altri pelosi in cerca di famiglia e di una nuova vita!