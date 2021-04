Diesel, Dante, Buck: ecco i cani che cercano casa a Milano

Una carezza sul muso o una coccola inaspettata: i pet non si tirano mai indietro di fronte a queste dimostrazioni di affetto e adorano sentirsi parte di una famiglia.

Con la primavera che allunga sempre più le giornate, viene anche voglia di organizzare con loro un bel gioco all’aperto. Il momento, quindi, è quello giusto per accogliere nella propria vita un animale domestico con cui condividere tanti momenti spensierati.

Grazie all’associazione Pet Rescue tutto questo può diventare realtà: dopo aver conosciuto gli ospiti di questa struttura, non vedrete l’ora di adottare uno dei tanti cani che sta aspettando soltanto voi.

Diesel

Arrivato al canile dopo un periodo di randagismo, Diesel è un pit dagli occhioni dolci e profondi. Il cagnolone, infatti è tranquillo, affettuoso e ama tanto farsi coccolare dalle persone, mentre non rinuncia alla compagnia dei suoi simili con cui va d’accordo. Pronto ad iniziare una nuova vita all’interno di una famiglia, dopo un colloquio pre e post affido, viene affidato vaccinato, chippato e castrato.

Dante

Magro, solo e impaurito, Dante è stato trovato per strada con una ferita nell’anima: quella di essere stato abbandonato. Ora dopo tanta sofferenza merita di avere una seconda possibilità e incontrare una persona in grado di accorgersi di lui e della sua bontà. Affettuoso e sempre in cerca di coccole è un pet tranquillo, vaccinato, chippato, castrato e negativo a malattie mediterranee.

Buck

Buck è un Kurzhaar trovato nel mese di ottobre tra le strade di Andria. Amante della libertà, non riesce ancora ad abituarsi al box, ma è sempre alla ricerca di un contatto fisico. inoltre, non sa proprio resistere alle coccole e a ogni gesto affettuoso. I volontari affideranno Buck vaccinato, chippato e negativo alle malattie mediterranee, dopo un colloquio pre e post affido con i futuri proprietari.

Pet Rescue Italia

La onlus Pet Rescue Italia si trova a San Giuliano Milanese e il suo compito principale è quello di trovare una famiglia ai suoi ospiti. I volontari si occupano anche dei colloqui pre e post affido per far sì che i pet vengano accolti in un ambiente idoneo e adatto alle loro esigenze.

Pet Rescue Italia ha pensato anche a chi vorrebbe adottare un animale domestico, ma non può accoglierlo casa, mettendo a disposizione l’adozione a distanza.

Potete contattare Pet Rescue Italia chiamando il numero 3466856947, visitando il sito oppure la pagina Facebook.

I pet che abbiamo conosciuto non sono gli unici ospitati da questa struttura: l’associazione accoglie tanti altri pelosi in cerca di famiglia e di una nuova vita!