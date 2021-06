Adottare cani a Milano: i pet pronti a far parte di una nuova famiglia

In estate si è più liberi, gli impegni diminuiscono e si ha voglia di trascorrere più tempo con i propri pet. Infatti, questa è la stagione dell’anno perfetta per dedicarsi ai pelosi e dargli tutte le attenzioni che meritano, ma è anche il periodo ideale per adottare un cane.

Con le giornate meno impegnative è possibile occuparsi al suo ambientamento e rimanere più tempo possibile con il pet appena arrivato in famiglia così da instaurare più velocemente un legame con lui.

Se avete voglia di accogliere un cane nella vostra vita e trascorrere la prima di una lunga serie di estati in sua compagnia, a Milano i volontari di Pet Rescue sono pronti a farvi conoscere tutti i loro ospiti.

Gretel

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: inizialmente timida, in realtà è una cagnolona affettuosa e dolcissima che ama vivere in compagnia degli umani e dei suoi simili. Vaccinata e chippata, si affida previo colloqui pre e post affido

Info: Pet Rescue Italia

Hector

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: positivo leishmania (basso in cura)

Su di lui: dal carattere dolcissimo e buonissimo, aspetta solo una nuova famiglia in grado di accoglierlo e con cui iniziare una nuova vita dimenticando il passato. Si affida vaccinato e chippato

Info: Pet Rescue Italia

Geremia

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: affettuoso e tranquillo con gli uomini, non vede l’ora di avere una seconda possibilità all’interno di una famiglia in cui poter trascorrere le giornate anche con i suoi simili. Verrà affidato vaccinato, chippato, castrato dopo colloqui pre e post affido

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza

Per conoscere i pelosi ospitati dall’associazione e mettervi in contatto con Pet Rescue Italia potete chiamare il numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook.

I cani ospitati dall’associazione sono tanti, se volete conoscerli tutti potete visitare i loro social!