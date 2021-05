Adottare un cane a Milano: i pet a cui donare tanto affetto

La natura è il luogo ideale in cui rifugiarsi per staccare la spina dalla routine quotidiana. Passeggiate ed escursioni circondati dal verde e dai fiori di sicuro hanno benefici sull’umore. Queste gite fuori porta possono diventare ancora più speciali se fatte in compagnia di un pet.

Andare alla scoperta della natura insieme ad un peloso adottato è ancora più gratificante. A Milano l’associazione Pet Rescue si sta prendendo cura di tanti animali che aspettano soltanto l’arrivo di una famiglia che li accolga in casa.

Hector

Buonissimo e dolcissimo, Hector è stato trovato mentre vagava insieme ai suoi fratellini. Messo in sicurezza è cresciuto e ora è in attesa di trovare una nuova famiglia in cui divertirsi, giocare e trascorrere il resto della sua vita. Vaccinato, chippato e leishmania positivo, ma con un bisogno di cure basso, Hector con il suo musetto simpatico è pronto per essere adottato e affidato.

Pongo

Pongo è stato abbandonato da piccolo e dopo aver trascorso un periodo in un rifugio, è stato portato presso l’associazione pronto ad iniziare una nuova vita nonostante i suoi timori. Il cagnolone, chippato e vaccinato, è tranquillo in passeggiata, è compatibile con i suoi simili, previo inserimento, ma ha bisogno di tempo per riuscire a fidarsi e dimostrare il suo affetto. Per questo verrà affidato previo colloqui pre e post affido.

Rio

Rio è un simpaticissimo maremmano che ha vissuto per molto tempo in un canile in cui nessuno lo coccolava e gli dava l’affetto di cui aveva bisogno. Il giovane pet, trascorreva le sue giornate senza poter passeggiare immerso nella natura. Ora è pronto a conoscere la sua nuova famiglia e a trascorrere le giornate all’aria aperta tra giochi e divertimenti, anche in compagnia dei suoi simili con cui va d’accordo dopo un periodo di inserimento. Vaccinato, chippato e negativo alle malattie mediterranee, verrà affidato dopo la compilazione di un questionario conoscitivo e della visita preaffido.

Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia è una onlus, che opera dal 2017 in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese. L’associazione è nata dall’unione di un gruppo di volontari che volevano aiutare gli animali in difficoltà.

I ragazzi il cui obiettivo è il benessere dei loro ospiti, prima di affidarli ad una nuova famiglia organizzano colloqui pre e post affido così da essere sicuri che i pet vengano accolti in un ambiente idoneo e adatto alle loro esigenze.

Non tutti però hanno la fortuna o la possibilità di adottare un animale domestico, per questo Pet Rescue Italia permette di adottarli a distanza.

Per conoscere i pelosi ospitati dall’associazione e mettervi in contatto con Pet Rescue Italia potete chiamare il numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook.

I pet che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei cani presenti all’interno dell’associazione, se volete conoscere tutti i loro ospiti e condividere la vostra vita con un peloso potete visitare i loro social!