I cani in cerca di una casa a Milano

L'inizio della bella stagione può portare tantissime novità e una ventata di cambiamenti. Allora perché non farsi un regalo, e accogliere in casa un pet?

Adottare un cane è un bellissimo gesto di amore nei confronti di tutti quegli animali che sono alla ricerca di una famiglia, e che alle spalle, purtroppo, hanno una storia poco fortunata.

Per regalare un nuovo inizio a questi amici a 4 zampe, perché non accoglierli in famiglia? Ecco tutti i pet ospitati da Pet Rescue Italia.

Gary

Gary è un cane molto vivace e simpatico, un vero e proprio concentrato di energia e dolcezza. E' giunto a Pet Rescue da Vico del Gargano; si affida vaccinato, castrato e con microchip. Gary è risultato positivo all'erlicchia, che sta curando.

Buck

Buck è un Kurzhaar salvato dalla strada nel mese si ottobre ad Andria. E' un pet con carattere, ama la libertà, il contatto fisico e le coccole. Si affida vaccinato, chippato e negativo a malattie mediterranee.

Macchia

Macchia è una cagnolina buona e tranquilla. Dal carattere molto equilibrato e dolce, questo pet è adatto alla convivenza con altri cani. Ha il microchip ed è già vaccinata.

Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia è una onlus che si trova a San Giuliano Milanese in via Cascina Santa Brera, ha l'obiettivo di curare e trovar casa ai pet senza dimora: i suoi volontari non vedono l’ora di dar loro un nuova famiglia, previo controllo pre e post affido per accertare l'idoneità dell’ambiente che li accoglierà.

Non tutti possono accogliere un animale in casa, per questo motivo Pet Rescue Italia offre anche la possibilità di adottarne uno a distanza.

Potete contattare Pet Rescue Italia chiamando il numero 3466856947, visitando il sito oppure la pagina Facebook.

Quelli che abbiamo visto sono solo alcuni degli animali ospitati dall'associazione, ma sui profili social di Pet Rescue Italia è possibile trovare tanti altri amici in cerca di una nuova famiglia!