50 sfumature di adozione: tra passeggiate organizzate e adozioni a distanza

Dicembre si illumina di Natale ed è subito corsa ai regali e alla stesura dei buoni propositi per l'anno nuovo. In quanto a originalità, questo Natale sarà il canile Cani Sciolti di Pozzo d’Adda ad ispirarci. Contrario a impacchettare un peloso da scartare sotto l’albero, suggerisce diverse sfumature di adozione, come quella a distanza, che permette di andare a trovare il pet individuato per passare del tempo insieme, oppure di candidarsi come volontari. Altra sfumatura è intraprendere un percorso di adozione consapevole, che sostituisce al pacco regalo un cammino graduale di incontro e conoscenza, volto a creare una buona base per una vita armoniosa a sei zampe. Sfumatura altrettanto intensa seppur più breve e meno impegnativa, è rappresentata dalle passeggiate organizzate dalla struttura: ce n’è per ogni stagione, basta consultare le pagine social del canile per restare informati.

Ecco alcuni ospiti della struttura:

Lara

Anni: 2

Sesso: femmina

Genere: Amstaff

Malattie: nessuna

Su di lei: Lara è allegra, chiacchierona e non vede l’ora di ricevere tante coccole. Il suo desiderio è quello di incontrare una famiglia in grado di coinvolgerla in tante attività e che si lasci travolgere dalla sua simpatia. Si affida microchippata e vaccinata

Info: Cani Sciolti

Mirto

Anni: 19 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: arrivato in canile con i suoi 4 fratelli, Mirto ama il contatto umano e andare alla scoperta di tutto ciò che lo circonda e di cose sempre nuove. Si affida vaccinato e microchippato a persone che vogliano accogliere la sua gioia di vivere e accompagnarlo nella crescita

Info: Cani Sciolti

Dexter

Anni: 6 mesi

Sesso: maschio

Genere: incrocio pastore

Malattie: non presenti

Su di lui: il suo musetto simpatico conquista al primo sguardo. Dexter è un cucciolo, microchippato e vaccinato, che non vede l’ora di scoprire e imparare. La famiglia adatta a lui deve essere in grado di dargli qualche regola e crescerlo in un ambiente sereno

Info: Cani Sciolti

Zeus

Anni: 2 anni circa

Sesso: maschio

Genere: Amstaff

Malattie: nessuna

Su di lui: arrivato in canile dopo una rinuncia di proprietà, ha un carattere dolce, ma determinato quando vuole fare qualcosa. Microchippato e vaccinato, va d’accordo ma non ama stare con i suoi simili maschi. Zeus ha bisogno di una famiglia che voglia condividere la sua vita con un cane allegro, simpatico e curioso

Info: Cani Sciolti

Canile Cani Sciolti

Il canile Cani Sciolti nasce nel 2007 a Pozzo d’Adda in provincia di Milano ed è gestito da La Goccia cooperativa sociale Onlus, che si occupa anche dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

Cani Sciolti opera valorizzando il rapporto uomo-cane, promuovendo la cultura cinofila e favorendo l’acquisizione di conoscenze e competenze teorico-pratiche, in grado di coinvolgere i cani, i volontari e la comunità, sensibilizzando e superando una visione pietistica o antropomorfica del cane, consentendo la migliore integrazione possibile.

Per rimanere aggiornati sulle attività del canile, è possibile visitare la pagina Facebook e Instagram della struttura.