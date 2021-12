Tutti i pet da adottare a Milano

Il Natale si avvicina, diamo amore e calore a tutti quei pet meno fortunati, che non aspettano altro di essere accolti in una nuova famiglia. Trasforma le tue feste natalizie in un momento davvero speciale, accogliendo in casa un peloso. Vieni a conoscere tutti i cani di Pet Rescue Italia.

PEPPA

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: taglia media, Peppa è un simpatica, giocherellona e molto vivace. Si affida vaccinata, chippata e negativa a malattie mediterranee.

Info: Pet Rescue Italia

BINGO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: pitbull

Malattie: nessuna

Su di lui: Bingo è un pitbull sano, buonissimo, molto equilibrato e compatibile con femmine. Si affida vaccinato, chippato e negativ0 a malattie mediterranee.

Info: Pet Rescue Italia

RUDOLF

Anni: 10 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: dolcissimo e in cerca di quelle carezze che gli sono mancate in tutti questi anni della sua vita. Si affida vaccinato, castrato e chippato previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

VITA

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: Vita è stata sterilizzata e portata fuori dal rifugio per essere trasferita in stalli. Vita è buona con le persone, ama scorazzare e correre, è affettuosa con tutti e compatibile con i suoi simili. Una cagnolina adatta anche a famiglie con bambini.

Info: Pet Rescue Italia

ATHENA

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: Athena è stata trovata abbandonata, con il musino segnato, per le strade dell’Albania. E' un pet di taglia media contenuta, simpaticissima, non compatibile con altri cani e gatti.

Info: Pet Rescue Italia

BABE

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: Babe è vivace, socievole con gli altri cani e sa andare al guinzaglio. Si affida vaccinata, sterilizzata e chippata previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza

Per conoscere i pelosi ospitati dall’associazione e mettervi in contatto con Pet Rescue Italia potete chiamare il numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook.

I cani ospitati dall’associazione sono tanti, se volete conoscerli tutti potete visitare i loro social!