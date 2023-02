Tutti i pelosi in cerca di una famiglia a Milano

Febbraio è il mese dell'amore, e se desideri donarne un po' a i nostri amici a 4 zampe ti invitiamo a conoscere i pelosi ospiti dell'associazione Pet Rescue Italia.

Dai uno sguardo ai nostri amici pelosi, siamo sicuri che il tuo cuore se ne innamorerà. Sebastian, Ramona, Nikita, Snoopy e Poku non aspettano altro che te!

SEBASTIAN

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: Sebastian è molto dolce, compatibile con i suoi simili, bravo al guinzaglio, ma diffidente con gli estranei. Ha bisogno di un punto di riferimento e di certezze. Si affida vaccinato, chippato previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

NIKITA

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: ha una zampa atrofizzata

Su di lei: nel 2016 è stata accalappiata dal canile di Licata con una lacerazione alla zampa. Non si sa nulla della sua vita prima di quel giorno, l’unica cosa certa è che dal 2016 è in un box. La lacerazione non è mai stata curata e ad oggi Nikita ha una zampa atrofizata. È una cagnolina dolcissima che merita di poter iniziare una nuova vita al fianco di una famiglia. Si affida vaccinata, chippata e sterilizzata.

Info: Pet Rescue Italia

RAMONA

Anni: 5 anni

Sesso: femmina

Genere: pit bull

Malattie: positiva Leishmaniosi ma già in cura

Su di lei: era stata adotta ma, purtroppo, è tornata a vivere in un box. Ramona soffre questa situazione, che potrebbe abbattere le sue difese immunitarie. Non va d accordo con nessun Animale quindi deve essere Figlia pelosa unica.

Info: Pet Rescue Italia

SNOOPY

Anni: 1 anno circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: è un cane giocherellone, che ama andare in passeggiata. Per lui cerchiamo qualcuno che sappia dargli regole e attenzioni, qualcuno disposto a fare un percorso con educatore (Snoopy si trova a San Giuliano Milanese- Milano). Si affida vaccinato e chippato previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

POKU

Anni: 1 anno circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: Poku è una taglia medio/grande; è un cane giocherellone, ubbidiente, inizialmente diffidente delle persone che non conosce. Per lui cerchiamo persone con esperienza. Si affida vaccinato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.