Vieni a conoscere tutti gli amici a 4 zampe da adottare a Milano

Iniziare il nuovo anno con il piede giusto e, soprattutto, compiendo un atto di amore, solidarietà e affetto è la cosa più bella che si possa desiderare. Allora perché non dare un po' del nostro amore a uno di questi pet in cerca di casa? Vieni a conoscere uno dei pelosi ospiti dell'associazione Pet Rescue Italia.

EROS

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: positivo alla Leishmaniosi

Su di lui: Eros è dolcissimo con le persone, tranquillo in passeggiata, amante dell’acqua. Si affida vaccinato, chippato.

Info: Pet Rescue Italia



NICOLINO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Nicolino è timoroso con chi non conosce, ha bisogno di trovare un punto di riferimento e di iniziare una nuova vita lontano dai ricordi del passato. Si tratta di una taglia medio piccola, è socievole con i suoi simili e bravo al guinzaglio. Si affida vaccinato, chippato previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

ADELE

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: negativa a malattie mediterranee

Su di lei: buonissima, giocherellona e brava con le persone. Non va d'accordo con altri cani e gatti. Si affida vaccinata, chippata previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia



KALI'

Anni: 11 mesi

Sesso: femmina

Genere: gatto

Malattie: nessuna

Su di lei: si affida vaccinata, sterilizzata e chippata. Compatibile con altri gatti..

Info: Pet Rescue Italia



KIKKI SAMURAI & ERIC MESSNER

Anni: non precisati

Sesso: femmina e maschio

Genere: gatti

Malattie: nessuna

Su di loro: si affidano con profilassi sanitarie, vaccino e chip.

Info: Pet Rescue Italia



Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza

Per conoscere i pelosi ospitati dall’associazione e mettervi in contatto con Pet Rescue Italia potete chiamare il numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook.

I cani ospitati dall’associazione sono tanti, se volete conoscerli tutti potete visitare i loro social!