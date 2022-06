Vieni a conoscere i pelosi in cerca di famiglia a Milano

L'estate è sinonimo di mare, divertimento e felicità, ma sono sempre di più gli animali che vengono abbandonati a ridosso delle vacanze estive.

Fermare questo orrore è possibile e doveroso, e tu puoi fare la tua parte regalando a questi pet una nuova vita in una famiglia piena di amore. Se desideri adottare un peloso, vieni a conoscere gli amici di Pet Rescue Italia.

CESARE

Anni: 3 anni

Sesso: maschio

Genere: boxer

Malattie: non presenti

Su di lui: è un cane molto intelligente, che ha bisogno di trovare qualcuno che conosce la razza o ha esperienza con i cani da lavoro e segua un percorso conoscitivo. Cesare è un boxer meraviglioso, sano, vaccinato, chippato e si trova in stallo a San Giuliano milanese.

Info: Pet Rescue Italia

JACK

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: taglia media, molto dolce e tranquillo, adora che gli si facciano molte coccole e va d’accordo con tutti i suoi simili previo inserimento. Si affida vaccinato e chippato previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

JHONNY

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: pitbull

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: è un cane coccolone, in cerca di coccole e sicurezza. Jhonny è stato trovato e ricoverato presso il canile sanitario di Carini, a Palermo e al momento sta sanando piano piano le sue ferite. Si affida vaccinato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

UGO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: buonissimo, coccolone e davvero simpativo. Si affida vaccinato e chippato previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

BOH

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: incrocio tra pitbull e boxer

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: Boh ha seguito un percorso di addestramento e ora è pronto per essere adottato. Boh è un cane estremamente ricettivo, ubbidiente, bravo al guinzaglio e che quando costruisce un rapporto affiliativo con la sua guida dà grandi soddisfazioni. Si affida, vaccinato, castrato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza

Per conoscere i pelosi ospitati dall’associazione e mettervi in contatto con Pet Rescue Italia potete chiamare il numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook